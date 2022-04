Her får påskekyllingene kos av katten

På gården til An-Magritt Moen på Tomter, fikk noen heldige nyklekkede påskekyllinger en uvanlig kosestund med huskatten Lilo.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Ett og et halvt år gamle Lilo fikk sitt første kull med kattunger i fjor, mens hun fortsatt var veldig ung. Hun var en veldig kjærlig mor og var ekstremt opptatt av kattungene, forteller Moen.

Da det kom kyllinger i hus denne uken, dukket Lilos morsinstinkt opp igjen.

Hver vår har Moen kyllinger som hun ruger fram i rugemaskin på småbruket på Tomter nord i Indre Østfold kommune.

PASSER PÅ: An-Magritt Moen har grønne planter som hobby i tillegg til høner. Her sammen med en Hoya-plante.

På småbruket har Moen holdt på med høner og oppdrett i over ti år. Kyllingene ble klekket tirsdag 12. april og er dermed helt nyklekkede.

– De første ukene har jeg kyllingene inne i huset for å lære dem å spise og drikke selv. Vi har dem i kaninbur, så de går ikke fritt, men vi har dem inne, sier Moen.

– Så merket jeg at Lilo reagerte på kyllingenes pip. Litt på samme måte som hun mjauet til sine kattunger, så mjauet hun til kyllingene. Så da tok jeg en kylling og la den inntil henne.

Det var stor interesse for kyllingen med en gang, ifølge Moen. Lilo la seg på siden og ryggen som om hun skulle die kyllingen, men kyllingen sovnet bare inni pelsen hennes.

– Da la vi noen flere inntil henne. Det var tydelig at hun elsket den opplevelsen, sier Moen, som også har lagt ut en video på Instagram.

– Slappet ganske fort av

Katten fikk bare kose med påskekyllingene i korte perioder og under konstant oppsyn. Men Moen gjentok det flere ganger i løpet av kvelden onsdag, samt torsdag.

– Vi tar dem ut litt for å sosialisere kyllingen slik at de blir vant til håndtering, slik at det blir lettere å håndtere hønene når de blir eldre. Da blir de vant til mennesker og vant til å bli holdt.

Katten Lilo sammen med de nyklekkede påskekyllingene.

– Jeg var litt reservert i starten, men samtidig så var det tydelig på signalene som Lilo sendte ut, at hun ikke var ute etter å angripe eller drepe. Tvert imot viste hun en mor/kattunge-atferd som hun har vist tidligere. Så jeg slappet ganske fort av.

Ekstremt kosete

På gården bor Moen sammen med ektemannen og fire barn. Gården ligger landlig til, men er samtidig nær Ski, så den ligger ikke øde.

De driver ikke med matproduksjon på gården, men har høner og to katter.

Den andre katten har ingen interesse for kyllingene i motsetning til Lilo, som Moen beskriver som ekstremt kosete og vennlig katt.

– Vi har jo høner som går fritt på tunet, og påfugler, men hun bryr seg ikke om dem i det hele tatt.