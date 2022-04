Politiet har pågrepet arrangøren av motorshowet på Bjerke

Arrangørens advokat stiller seg uforstående til siktelsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Arrangøren bak Aranis Klaas Monster Truck Show på Bjerke er pågrepet av politiet. Det bekrefter arrangørens advokat Patrick Lundevall-Unger overfor VG.

Fire mennesker ble kjørt til sykehus etter at en bil krasjet inn i tribunen under showet på Bjerke travbane i Oslo søndag.







– Jeg er uenig i siktelsen. Dette var et uhell, og ikke noe mer enn det, sa advokat Patrick Lundevall-Unger til VG, da siktelsen først ble kjent.

– Dette er en meget uheldig hendelse. Vi har medfølelse for de som opplevde hendelsen, dog mener jeg at dette var et uhell.

ARRANGØREN: Her er Daniel Klaas i samtale med politiet kort tid etter hendelsen på Bjerke.

Politiadvokat Vengstad, uttalte i forbindelse med siktelsen at politiet har vurdert saken og kommet til å sikte arrangøren for manglende sikkerhet på stedet. Ifølge Vengstad, er han siktet for paragraf 356, uaktsom fremkalling av fare for allmennheten.

Ifølge advokaten, har arrangøren forklart at årsaken til ulykken at sjåføren blendet.

– Jeg tenker at lysforholdene kan ha bidratt til ulykkens forløp.

Til NTB mandag ettermiddag, bekreftet også politiet til NTB at sjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

– Vi har tatt ut en siktelse mot føreren av den ene bilen som kjørte inn i publikum. Siktelsen er for overtredelse av veitrafikklovens paragraf tre, sier politiadvokat Bente Vengstad.

Ifølge denne paragrafen skal enhver ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade.

Omkring 800 mennesker var til stede på Bjerke. Bare sperrebånd og plastkjegler skilte publikum fra motorshowet på parkeringsplassen utenfor travbanen.

Oslo politidistrikt opplyser mandag ettermiddag at politiet har fått melding om at syv mennesker kom til skade, men alle skal være utenfor livsfare.

SKADET: Flere personer lå skadet på bakken etter ulykken.

– Manøveren er rutine

– Det er første gang på mer enn 40 år at vi har hatt en slik ulykke. Manøveren da det skjedde, er rutine. Sjåføren forstår ikke hva som gikk galt, uttalte arrangøren Daniel Klaas til VG før siktelsen ble kjent.

Bjerke Travbane Eiendom har leid ut parkeringsplassen til showet.

– Ansvar for sikkerheten er det arrangøren som har. Vi har bare leid ut plassen, sier arenasjef i eiendomsselskapet Arild Engebretsen til VG.

Han har leid ut til Aranis Klaas i mange år.

– Det som skjedde, er forferdelig. Vi er så glad for at ingen er alvorlig skadet, sier Engebretsen.

Tilskuere er kritiske til manglende sikkerhetstiltak under showet.

Petter Håkestad leide plassen for det tyske familieforetaket Aranis Klaas, som ifølge ham har reist omkring i Norge med sine motorshow de siste 15 årene.

– Aldri noe problem

– De har hatt 1000–2000 show rundt i Europa uten at publikum er kommet til skade. Jeg har hjulpet dem i flere år, det har aldri vært noe problem, sier Håkestad til VG.

Han var utenfor og så ikke selv ulykken søndag.

Videoklipp tatt av tilskuere viser to sølvgrå BMW-er som rygger i høy hastighet langs tribunen, for så å snu og kjøre fremover.

De utfører samme manøveren synkront flere ganger. Siste gang skjener den ene bilen ut og kjører reverserer rett inn i tribunen.

– Noe må ha skjedd med bilen, siden det gikk så fryktelig galt. Det virker som om han kommer helt ut av kontroll. Det har aldri skjedd før, sier Håkestad.

Under opplæring

Han opplyser at politiet har tatt bilen med til undersøkelser.

– Stuntmannen er i sjokk. Han skal i avhør i dag, sier Håkestad.

Sjåføren er tysk og skal være tidlig i 20-årene. Speaker opplyste under showet at han var på opplæring.

Felicia Malaihollo (20) og nevøen var øyenvitner til ulykken.

Felicia Malaihollo (20) satt på første benk med sin syv år gamle nevø på fanget, da bilen traff tribunen like bortenfor henne.

– Jeg så barnet som havnet under bilen og de voksne som lå nede. Jeg gikk i sjokk og skalv veldig mye. Det var masse skriking. Sikkerheten var veldig dårlig, sier Malaihollo til VG.

En annen tilskuer, Lars Reime, forteller at sjåførene forsøkte lignende stunt flere ganger før ulykken. Da slet de to bilene med å få til stuntet synkront.

– Da unnskyldte kommentatoren at han som kjørte den ene bilen, var helt fersk og under opplæring. Dette var den samme sjåføren som etterpå krasjet inn i tribunen, sier Reime.

Politiet undersøker tribunen som ble truffet av en løpsk bil under motorshowet.

– Dette stuntet er det eneste med høy hastighet, sier Håkestad.

– Trenger ikke tillatelse

Tre stuntmenn kjører to monstertrucks og flere personbiler og motorsykler under det halvannen time lange showet.

De kjører på to hjul, de kjører over bilvrak, de hopper på sykkel og kjører gjennom flammer. Men ifølge Håkestad går det ikke fort.

Han bekrefter at Aranis Klaas er ansvarlig for sikkerheten. Han underrettet selv politiet på forhånd om helgens tre motorshow på Bjerke.

– Men arrangøren trenger ikke søke om tillatelse til slike show, sier Petter Håkestad.

Han opplyser til Dagbladet at showene på Øvrevoll travbane i Oslo tirsdag og onsdag er avlyst. Hvis de får avviklet som planlagt i Drammen fredag, vil sikkerheten bli styrket.

– Bedre sikring

Monstertruck-showet er ikke underlagt regelverket til Norges Bilsportforbund og har ingenting med denne organisasjonen å gjøre.

– Vi har mest løp på bane, men arrangerer i blant oppvisninger der løpsbiler sladder på en parkeringsplass, sier generalsekretær Hallgeir Raknerud til VG.

Han sier at forbundet i slike tilfeller har bedre fysisk sikring og større avstand til publikum.

– Vi ville nok satt opp tunge betongelementer eller store halmballer mellom oppvisningen og sittetribunen. Jeg er også overrasket over at skadene på tribunen ble så store.