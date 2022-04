SLETTET BILDET: Eirik Kristoffersen bruker ikke ordet tabbe «tabbe» om glippen med telefonnummeret. Dermed er det også lite trolig at forsvarssjefen og generalen ville kalt det en «generaltabbe».

Forsvarssjefen la ut telefonnummeret på Facebook: − Tenkte ikke på det

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen la ut et bilde av telefonnummeret sitt på Facebook lørdag. Kort tid etterpå gjorde sjefen for Norges væpnede styrker full retrett.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Landets øverste militære leder løp Sentrumsløpet i Oslo på lørdag. Etter løpet la en fornøyd forsvarssjef ut bilder av seg og familien på sin offisielle Facebook-konto.

På det ene bildet kan man se et ark med Kristoffersens startnummer. Men på arket var det også et annet nummer: Et telefonnummer.

VG ringte nummeret.

– Kristoffersen.

– Er det forsvarssjef Kristoffersen?

– Ja, det stemmer.

– Ja, hei det er fra VG. Jeg fant nummeret ditt på Facebook. Har du hemmelig nummer?

– Det er ikke offentlig, men så hemmelig er det ikke.

Men litt hemmelig er det åpenbart.

For kort tid etter samtalen mellom Kristoffersen og VG ble bildet slettet.

Det var «hverken bevisst eller ubevisst» å legge ut nummeret på Facebook, utdyper forsvarssjefen. Han forklarer at nummeret er knyttet til en telefonen han har fått fra Forsvaret som han har hatt i mange år.

BORTE: Bildet med telefonnummeret til forsvarssjefen er nå «M. I. A» fra Kristoffersens Facebook. VG har sladdet telefonnummeret på startseddelen.

Kristoffersen svarer kontant nei på spørsmål om det er problematisk at forsvarssjefen legger ut nummeret sitt offentlig.

– Nei. Jeg har nummeret på visittkort og jeg gir jo dét til folk, sier Kristoffersen.

Likevel valgte han altså å fjerne bildet som viste nummeret. Da VG ringer ham opp på nytt, forklarer han hvorfor.

Fikk tips av heimevernsfolk

– Jeg tenkte at jeg ikke trengte å få flere til å ringe meg, så jeg fjernet det, sier Kristoffersen.

Ifølge forsvarssjefen har han også fått tips av tre heimevernsfolk som stusset over at nummeret lå ute.

– Jeg takket for informasjonen, sier han.

TRYGT: «For alt vi har. Og alt vi er.» er slagordet til Forsvaret. Forsvarssjef Kristoffersen mener vi er trygge i Norge i en usikker tid i Europa.

Skjult nummer

–Så det er et hemmelig nummer?

– Det er et skjult nummer. Et nummer som du ikke finner om du ser på 1881. Det er en tjenestetelefon, sier Kristoffersen.

– Jeg tenkte ikke på at nummeret sto på startnummeret. Hadde jeg sett det hadde jeg ikke lagt det ut, legger han til.

Samtidig understreker han at det er et nummer han gir til journalister, venner og kolleger.

– Det er ikke noe mer skjult enn det. Det er ikke en telefon jeg bruker til graderte samtaler sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen understreker at Norge er et trygt og åpent land – for ham og andre.

– Jeg føler at min sikkerhet i Norge er godt ivaretatt, jeg har ikke behov for livvakter, sier han og trekker frem det at han løper Sentrumsløpet som et eksempel.

Tross retrett på Facebook sto Kristoffersen distansen ut under det én mil lange Sentrumsløpet lørdag. Han løp sammen med datteren sin.

– Vi fullførte sammen, sier en fornøyd forsvarssjef når VG spør hvordan løpet gikk.