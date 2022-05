Passkøen utenfor politihuset i Oslo klokken 07.30 onsdag.

Oslo-politiet om passkaoset: − Setter inn så mange vi har tilgjengelig

Slik forklarer sjefen for passkontoret i Oslo hvorfor de som bare skal hente pass, gjerne må vente hele dagen i kø - og hva politiet gjør for å avhjelpe kaoset.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Coronasmitten er under kontroll, grensene åpnet. 450.000 norske pass er utgått, de fleste i løpet av pandemien. Denne sommeren vil alle ut og reise.

Siden juni i fjor har etterspørselen etter pass vært langt høyere enn vanlig. Samtidig er bemanningen gradvis trappet opp ved passkontorene i Oslo og Bærum.

– Siden i fjor vår har vi rekruttert over 60 medarbeidere på deltid og fem på heltid, opplyser seksjonssjef for forvaltning ved Oslo politidistrikt Elisabeth Lund til VG.

51 av de midlertidig ansatte bemanner fortsatt skrankene på Grønland i Oslo og i Sandvika i Bærum, der mange hundre hver dag står i kø for pass eller nasjonalt id-kort.

Åpningstidene er utvidet til klokken 23 på hverdager.

Det siste året er åpningstidene gradvis utvidet. Fra 2. mai ekspederes søkerne til klokken 23 på hverdager. Passkontoret i Oslo er også åpent til klokken 16 i helgene.

– Ved politihuset på Grønland har vi 14 skranker til disposisjon. Onsdag var alle åpne til klokken 20.30. De siste timene var færre skranker betjente, sier Lund.

– Stor pågang

I årets fire første måneder har Oslo politidistrikt utstedt nær 69.000 pass og nasjonale ID-kort. Tilsvarende tall i normalåret 2019, før pandemien, var cirka 36.000.

– Det er stor pågang. Ventetid må påregnes, både for henting, timebestilling og nødpass, sier seksjonssjefen ved Oslo politidistrikt.

At det tar minst syv uker å få pass, skyldes ikke bare stor pågang, men først og fremst lang leveringstid for elektroniske brikker og plast- og papirkomponenter til pass.

Kølapper for henting av pass, nødpass og timeavtaler.

Hun opplyser at 300 pass hver dag kommer til passkontoret på Grønland og skal hentes. Omkring halvparten kommer som følge av prioritert levering fra andre politidistrikter.

– Vi har ikke noe system som gjør det mulig å bestille time for å hente pass. Hver og en må trekke kølapp. Vi må prioritere de som har en nært forestående reise.

Flere bes om å hente

Lund sier at det vanligvis tar ti minutter å levere ut et pass.

Da VG tirsdag snakket med folk i køen på Grønland, var flere svært oppgitt over at de måtte vente i mange timer bare for å få ut passet sitt.

– Normalt sender vi pass og nasjonale id-kort i posten. Siden det nå er lengre leveringstid på grunn av råvaremangel, blir mange flere bedt om å hente passet.

Lund forklarer at leveranseoppgaven er mye større enn vanlig på grunn av lange leveringstider - og kommer i tillegg til en fullbooket kalender med søkere.

– Så mange vi kan

– Hvorfor setter dere ikke inn flere ansatte for å levere ut pass?

– Vi setter inn så mange vi har tilgjengelig og mulighet til, uten at det går ut over andre viktige oppgaver som ordinær søknadsbehandling og nødpass.

Lund sier at de må gi opplæring om pass og id, dersom andre enn dem som er ansatt i førstelinjen på passkontoret, skal utføre oppgavene.

– Dette arbeider vi intensivt med å få på plass, sier forvaltningssjefen.

Det er egen kø for nødpass i Oslo.

Hun sier at de ansatte bruker lenger tid på hver søker enn vanlig.

– Det er behov for å gi god veiledning til hver enkelt kunde om leveransetider. Mange har også spørsmål om forskjellen på pass og nasjonale id-kort, sier Lund.

Id-kort med reiserett kan benyttes for å krysse grenser i EU og EØS-landene - de fungerer altså som pass i de fleste land i Europa. Ventetiden er kortere for å få id-kort.

Vil begrense nødpass

Mange som ikke rekker å få ordinært pass før avreise, søker om nødpass.

– Det tar vanligvis cirka 30 minutter å utstede et nødpass. I perioder har vi to skranker åpent til dette formålet, sier Elisabeth Lund.

Politidirektoratet vil fra helgen stramme inn mulighetene for å få nødpass.

I dag kan du søke om nødpass om det er syv dager eller kortere til du skal reise. Eller hvis du ikke har mottatt det ordinære passet ti dager etter at du fikk SMS om at det var på vei.

Info For deg som vil søke om pass Vent med å bestille reise til du har gyldig pass, oppfordrer politiet.

Sjekk når passet utløper. Husk at barns pass har kortere gyldighet. Noen land krever at pass eller ID-kort er gyldig tre eller seks måneder etter utreise. Se UDs nettsider.

Du kan søke på alle pass- og ID-kontorer i Norge, ikke bare der du bor. Nye timer legges ut fortløpende, åpningstidene blir gradvis utvidet over hele landet.

Alle søknader behandles fortløpende. Du får SMS når pass eller ID-kort er på vei.

Skal du ikke reise før høsten, kan du vente med å bestille time på passkontoret. Køene ventes å avta og situasjonen vil være normal i oktober eller november.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet