Stortingskomité ønsker stemmerett for 16-åringer

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for å åpne for at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg.

Av NTB og Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Komiteens tilråding ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre, ifølge Stortinget.

De fire partiene har sammen flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nå er viktig at politikerne på Stortinget benytter denne historiske sjansen til å utvide det norske demokratiet og gi 16- og 17-åringene reell innflytelse, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Det er derimot mindre sannsynlig at forslaget får gjennomslag når hele Stortinget skal stemme for det. Et flertall bestående av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF er imot å gi 16- og 17-åringer stemmerett i lokalvalg.

Redd Barna mener unge burde bli inkludert i demokratiet. Ifølge dem kan det komme opp til 130.000 nye stemmer ved valg om norske 16- og 17-åringer får lov til å delta.

– 16-åringer kan allerede dømmes, straffes og betale skatt. Da må de også få bruke stemmen sin. Unge engasjerer seg i lokale saker som fritidsklubber, helsetilbud og kollektivtransport. Politikernes beslutninger får store konsekvenser for unge både her og nå og i fremtiden, sier Redd Barnas generalsekretær i en pressemelding.

HÅPER PÅ JA: Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna håper norske 16-åringer får mulighet til å stemme. Om en uke skal Stortinget stemme om de ønsker å senke stemmerettsalderen.

Hun kaller det en historisk sjansen for å utvide det norske demokratiet.

– Å senke stemmerettsalderen til 16 år er et viktig steg for å styrke barn og unges rett til å bli hørt. FNs barnekonvensjon og Grunnloven slår fast at barn har rett til å påvirke i saker som berører dem i økende grad i takt med alder og modenhet.