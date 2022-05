DØDSULYKKE: En lokal mann omkom i en trafikkulykke i Seljord onsdag.

Dødskveld på veiene: To personer mistet livet i to ulike trafikkulykker

En lokal mann i 70-årene omkom i en trafikkulykke i Seljord onsdag kveld. I Trøndelag mistet en 60 år gammel mann livet i en alvorlig ulykke.

Av Silje Kathrine Sviggum

Pårørende til begge de omkomne er varslet.

Like før klokken 20.30 meldte politiet i Trøndelag om en trafikkulykke på E39. Både biler og en MC er involvert i ulykken. Politiet fikk melding om ulykken klokken 20.19.

– Det dreier seg om en meget alvorlig ulykke med tre involverte kjøretøy og flere involverte personer. Nødetatene jobber fortsatt på stedet og vegen blir stengt i lang tid, skrev politiet i en Twitter-oppdatering klokken 21.08.

En mann i 60-årene er bekreftet omkommet etter ulykken i Trøndelag onsdag kveld.

– De øvrige involverte er fysisk uskadet. Politiet og ulykkesgruppa til Statens Vegvesen etterforsker hendelsen på åstedet og vegen vil fortsatt være stengt i lengre tid, skriver politiet.

Seljord: Én siktet

I Seljord omkom en lokal mann i 70-årene etter en trafikkulykke. En annen mann i 70-årene er siktet i saken.Mannen som er siktet i saken kommer fra Oslo.

Ytterligere tre personer ble skadet, opplyser. En av disse, en mann i 60-årene, er kjørt til sykehus.

De tre personene som overlevde er lettere skadet, ifølge politiet.

Tre biler er involvert i en bilulykke i Seljord i nærheten av Brødlaus, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter mandag ettermiddag.

Ulykken skjedde på E-134. Luftambulansen ble tilkalt og nødetatene rykket ut.

Det er skiltet omkjøring på E134 forbi ulykkesstedet.

Ulykkesanalysegruppen tilkalt

– Ulykken ble meldt politiet klokken 18.04, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Utover dette hadde ikke politiet på daværende tidspunkt ikke tid til å kommentere ulykken ytterligere.

I en oppdatering klokken 18.17 informerte politiet at tre av de involverte fremsto som lettere skadet, mens én person var alvorlig skadet. Luftambulansen skulle da ankomme stedet om ti minutter.

Klokken 18.41 skrev politiet at føreren av et av kjøretøyene ble kjørt til sykehuset i Skien. For føreren i den andre bilen var situasjonen svært kritisk.

Politiet har varslet kriminalteknikere og Ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen (UAG) for videre etterforskning.

Nødetatene jobber fortsatt på stedet.

Tre menn og én kvinne involvert

– Personen som er hardest skadet er en mann. De andre skadede er to menn og en kvinne, sa Trond Egil Groth til VG mandag ettermiddag.

– Alle tre bilførerne er menn, kvinnen var passasjer.

–Hvordan er værforholdene på stedet?

– Gode. Vi har ingen flere detaljer ennå. Det foregår livreddende førstehjelp på stedet, svarte operasjonslederen.

Siden ble det kjent at mannen som var hardest skadet har omkommet.

Politiet etterforsker hendelsen videre. Omkjøringen vil derfor være gjeldende i lang tid fremover, opplyser de.

