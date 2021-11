SYERSKEN: Torgeir Knag Fylkesnes sier at hans rolle er å sy sammen målene og gjennomslagene til de ulike forhandlingsteamene i SV.

Prestisjemilliard slaktes av SV: − Går omtrent i null

SVs forhandlings-boss Torgeir Knag Fylkesnes går til knallhardt angrep på Jonas Gahr Støres prestisjeprosjekt i det nye budsjettet; hans klimamilliard til grønn omstilling. Det er ingen satsing i det hele tatt, mener SV.

Av Eirik Røsvik

Altfor lite, for store kutt og for lite målrettet, mener Fylkesnes.

Jonas Gahr Støre (Ap) skapte store forventninger om grønn næringspolitikk da han lanserte sin «grønne milliard» i en budsjettlekkasje VG.

Mandag kom fasiten fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i regjeringens budsjettforslag.

Fylkenes er overhodet ikke imponert over klimasatsingen.

– Dette er ikke en satsing på grønn næringspolitikk. Regjeringen går med dette omtrent i null. Vår vurdering er at dette er svakere enn det Solberg-regjeringen la frem, som vi syntes var altfor svakt, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

SVs regnestykke SV viser til at regjeringen kutter 400 millioner til Nysnø og 72,7 millioner kroner til Miljøteknologiordningen – altså totalt 472,7 millioner. Samtidig er satsingene på næringsfeltet 200 millioner til ENOVA (utenom ladesatsing), 125 millioner i grønne lån, 70 millioner kroner til Invest EU og 100 millioner kroner i regionale utviklingsmidler knyttet til klima – eller totalt 495 millioner kroner. Totalt øker Støre-regjeringen ENOVA-bevilgningen med 300 millioner. SV viser til at 100 ekstra millioner til ENOVA ikke er direkte næringsrettede midler, men klimapolitisk/distriktspolitisk begrunnet og skilt ut som eget punkt i tilleggsproposisjonen. Vis mer

Ingen satsing

SV-nestlederen sier at han ikke klarer å se en «grønn milliard».

Han viser til at regjeringen kutter 400 millioner til det statlige investeringsselskapet Nysnø og 72,7 millioner kroner til Miljøteknologiordningen.

Og med satsinger som går direkte på næringsrettede tiltak på 495 millioner kroner, blir det lite friske penger til næring og klima.

– Hva ville du kalt Støres grønne milliard?

– Satsingene lar vente på seg. Det tror jeg er synd, fordi vi har kjempedårlig tid, sier han.

– Kan vi nå målet om 55 prosent innen 2030 med dette budsjettet?

– Dette bringer oss ikke til Parismålene, sier Fylkenes.

SV offentliggjør sitt alternative budsjett mandag.

Støres grønne milliard Til sammen bevilger Støre-regjeringen mer 1,103 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen gjorde på dette: Økt deltagelse i InvestEU (70 millioner kroner) Grønne lån (100 millioner kroner) Forbedring i klimaregnskapet, karbonlager i jord (10 millioner kroner) Skog og klima, økt opptak av CO2 (10 millioner kroner) Tilleggsavtale ENOVA, herunder 100 millioner kroner til hurtigladere (300 millioner kroner) Restaurering av myr (20 millioner kroner) Arbeid med vindkraft til havs (10 millioner kroner) Utredningsarbeid hydrogen (8 millioner kroner) Næringsfremme (10 millioner kroner) Fornybar energi (420 millioner kroner), som utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) annonserte på COP26. Det grønne klimafondet (80 millioner kroner) Mobiliserende og bærekraftig næringsutvikling gjennom regionale utviklingsmidler, ikke til enkeltbedrifter (100 millioner kroner) Kilde: Statsministerens kontor Vis mer

KRITISK: Nikolai Astrup kaller Støres grønne milliard for grønnvasking.

– Grønnvasking

Høyres Nikolai Astrup sier at Støres grønne milliard i realiteten er «grønnvasking» av et ekstremt svakt klimabudsjett.

Han har telt opp både kuttene og satsingene.

Ifølge Astrup er fasiten at Støre-regjeringen bare bruker 400 millioner kroner mer enn Erna Solberg – ikke 1,1 milliard som er totalsummen på Støres «grønne milliard».

– Dette er et forsøk på å grønnvaske eget budsjett. Man kan ikke si at man prioriterer klima opp, når man i realiteten kutter nesten like mye som man legger på. Netto styrkes klimasatsingen med 400 millioner kroner, sier Astrup til VG.

Astrup sier at Støre med sitt utspill har forsøkt å gjøre en grønn satsing mye større enn den egentlig er.

– Det er jo ikke uvanlig for en regjering å legge frem smørsiden av budsjettet og lekke enkeltsatsinger før helheten legges frem. I dette tilfellet har vi fått fasiten.

Han peker også på at 420 millioner av Støres milliard tas over bistandsbudsjettet, slik at det ikke er en satsing i Norge isolert sett.

Han sier at det er ekstremt viktig at kuttene blir tatt tidlig i perioden, og mener at Støre svikter.

– Jeg skjønner at Støre har et behov for å grønnvaske budsjettet, som etter Finansdepartmentets egne beregninger øker klimautslippene med 1,5 til 2 millioner tonn CO2. Det er et ekstremt svakt klimabudsjett, som svekker viktige satsinger og omplasserer penger fra andre klimatiltak, sier han.

STOLT STATSMINISTER: Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre møtte forrige uke VG for å fortelle om Støres grønne milliard.

– Må lese på nytt

Statsministerens kontor viser til Næringsdepartementet og Klimadepartementet for å svare på kritikken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener at SVs Fylkesnes må bli bedre på å lese.

– Fylkesnes må lese tilleggsproppen en gang til, for han har ikke fått med seg det viktigste grepet vi gjør i næringspolitikken. Det er å vri på ordningene slik at vi får veldig mye mer grønn omstilling ut av hver krone vi legger inn over statsbudsjettet, skriver Vestre i en e-post.

– Etter kun tre uker i regjering legger vi frem en pakke som vil kunne mobilisere 3 milliarder kroner i økte grønne investeringer i Norge, sammenlignet med Solberg-regjeringens næringsbudsjett. Det er jeg stolt over, sier han.

KLIMAFORHANDLER: Ragnhild Sjoner Syrstad er statssekretær for Espen Barth Eide i Klimadepartemenet.

– Høy i hatten

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) svarer på vegne av klimaminister Espen Barth Eide (Ap), som sitter i klimaforhandlinger i Glasgow.

– Astrup er høy i hatten nå som han ikke skal forhandle med Frp for å få flertall for budsjettet. Med regjeringens forslag kan vi for første gang regne med utslippskutt også fra norske veier som følge av økt CO2-avgift. Det er 1 million tonn klimakutt den avgåtte høyreregjeringen bare kunne drømme om, skriver Syrstad.

Hun viser til at summen på 1,5–2 millioner tonn ekstra utslipp gjelder hele perioden frem til 2030, hvis de ikke gjør endringer i budsjettene fremover.

Tapte tonn utslipp neste år er 45.000- 90.000 og så forhandles det om løsningene for 2023 i påfølgende budsjett.

– Den nye regjeringen har prioritert annerledes enn den forrige for å sikre mer omstilling per brukte krone. Vi har prioritert ladesatsing og midler som skaper jobber og kutter utslipp i hele landet. Det er en rettferdig klimapolitikk vi får folk med oss på, skriver hun.