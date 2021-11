Rødt vil øke skattene med 38 milliarder

Fredag morgen legger Rødt frem sitt alternative budsjett. De vil ha langt høyere skatter enn Støre-regjeringen foreslår.

Totalt vil Rødt øke skattene totalt med 38,4 milliarder sammenlignet med Støre-regjeringens forslag.

Rødt vil blant annet innføre en egen «dynasti-skatt» for å skattlegge de aller rikeste.

Rødt har tatt utgangspunkt i Støre-regjeringens budsjett, sier de under pressekonferansen fredag. Partiet mener det «er for mange spor etter Solberg» i den nye regjeringens budsjett.

Vil gjøre corona-ordning permanent

– Det haster å gjøre noe med forskjellsutviklingen. Coronakrisen har blitt en forskjellskrise, der vanlige folk har tatt regningen, sier Sneve fredag.

Rødt vil videreføre den økte dagpengesatsen også etter coronakrisen, altså 80 prosent av inntekt opp til 3G, som i dag er rundt 320.000 kroner. De vil også halvere nedre inntektsgrense til cirka 75.000 kroner og fjerne tre ventedager uten lønn. Det vil koste 2,7 milliarder kroner.

SVs linje er at de ikke vil kjempe inn Ap og Sps løfter i Hurdalsplattformen i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene, for eksempel feriepenger til arbeidsløse.

Partiet til venstre for dem har derimot lagt inn dette i sitt alternative budsjett. Det vil koste 1,8 milliarder kroner hvis alle arbeidsledige skal få feriepenger til sommeren.

– Det har vært veldig mye snakk om hvem sin tur det er nå, men noe som er helt klart for Rødt er at de arbeidsledige ikke kan vente på å få sikret inntekten sin. Derfor foreslår Rødt å videreføre det høye nivået på dagpenger som folk har fått under coronaen til en permanent ordning, sier Martinussen.

To milliarder på å kutte billettpriser

– Vi vet at mange kvier seg for å gå tilbake til kollektivtransport og bruker privatbil. Den utviklingen må vi snu, sier Martinussen.

Partiet foreslår to milliarder som skal gå til å kutte billettprisene i kollektivtransporten.

– Det vil gjøre at alle billetter kan kuttes med 20 prosent, som er et betydelig kutt, sier Martinussen.

Rødt foreslår også en «klimarabatt»:

– Økt CO2-avgift skal tilbakebetales til folk flest på samme måte som man får barnetrygd skattefritt inn på kontoen hver måned mener vi at man kan tilbakebetale den inntekten fra CO2-avgiften likt til alle, sier Martinussen.

Dette foreslår Rødt: