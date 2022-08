Svanemishandlingen i Stavanger: Ny video viser at tre menn var involvert

Politiet sier to menn er mistenkt for svanemishandling i Stavanger. En ny video VG har fått tilgang på viser at tre menn var involvert i hendelsen.

Torsdag startet Sørvest politidistrikt etterforskning av mulig dyremishandling, etter at en video av to menn som sparker og drar svaner i halsen ble kjent.

Hendelsen fant sted kvelden før ved Breiavatnet i Stavanger sentrum, et travelt område med buss- og taxiholdeplasser i umiddelbar nærhet.

Fredag har VG fått tilgang på en ny video som viser at tre menn er involvert i mishandlingen, ikke bare to som tidligere antatt. Den tredje mannen kan sees helt til høyre i den nye videoen.

Drar svane etter halsen

VG har snakket med mannen som filmet de tre mennene. Han ønsker ikke å stå frem med navn.

– De gikk til angrep ved å løpe mot svanene som et «overraskelsesangrep», så jeg fortsatte å filme, sier han til VG – og bemerker at det var tre menn som var involvert.

Han og kona var på et kort besøk i Stavanger med sin nyfødte baby da hendelsen skjedde. Fordi babyen blir urolig på kveldstid, valgte mannen å gå en tur med barnevognen for å kjøpe seg litt mat.

Videoen viser tre menn gå over plenen mot Breiavatnet i en liten park kalt Kiellandshagen, som ligger mellom Olav Vs gate og Kongsgård videregående skole.

Man kan se at mennene jager svanene. En av dem løfter en av svanene opp etter halsen og drar den etter seg. To andre går mens de sparker hver sin svane.

– Jeg hadde lyst til å hjelpe, men gjorde det ikke siden jeg var med en baby, sier han og legger til:

– Det var et brutalt angrep og hjerteskjærende å være vitne til og samtidig føle at man ikke kunne gjøre noe med. Det var helt grusomt, sier han.

Har ikke avhørt de mistenkte

Så langt er to personer mistenkt av politiet for mishandlingen.

Jourhavende jurist i Sørøst politidistrikt, Kjetil Solhaug, sier at de ikke er kjent med at en tredje person er involvert.

– Vi har to mistenkte som vi ønsker å få avhørt. Planen er å gjøre det i løpet av helgen, men vi har hatt problemer med å få tak i dem, sier Solhaug til VG.

Torsdag gikk politiet ut og ba om tips i saken. Solhaug sier at de har fått inn en god del tips og at de har avhørt en rekke vitner.

Politiet har ikke tatt rede på svanene som var involvert i hendelsen, opplyser Solhaug. Dermed er det vanskelig for politiet å vite noe om skadeomfanget.

– Men det har ikke blitt funnet noen døde svaner, så vi antar at det gikk bra med dem, sier Solhaug.

Jente ba dem stoppe

Da VG torsdag snakket med jenta som filmet den første videoen av mennene, fortalte hun at hun hadde prøvd å si ifra til dem

– Jeg sa at det ikke var greit, og så bare løp de, sa hun.

Mannen bak den andre videoen observerte henne og hørte henne si dette.

– Det var en modig jente som ventet på bussen og som ropte til dem. Hun ba dem slutte, men det virket ikke som de brydde seg.