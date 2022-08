Apekopp-anbefaling fra FHI

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Eric Kjerstad Solheim

Publisert:

Dette slik at apekopper kan klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom» i henhold til smittevernloven, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hittil har 63 personer fått påvist apekopper i Norge, ifølge ferske tall fra FHI.

USA har nylig erklært apekopper som en nasjonal helsekrise.

Videre skriver departementet at det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge, og at verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært apekopputbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

En klassifisering vil bidra til å sikre god smittesporing ved at leger har plikt til smittesporing, og at terskelen for å oppsøke lege senkes ved å gi gratis undersøkelse og behandling, skriver departementet. De legger også til at det haster med å klassifisere sykdommen som allmennfarlig smittsom sykdom.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om apekopper skal klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

NY ANBEFALING: Geir Bukholm er smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

På bakgrunn av anbefalingen har Helse- og omsorgsdepartementet fredag sendt ut et forslag på høring om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.