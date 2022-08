PÅ BAKKEN: Et SAS-fly som skulle gått fra Longyearbyen til Oslo tidligere i dag ble stående etter det som skal ha vært en kollisjon på lufthavnen.

Fly på bakken etter kollisjon

Et SAS-fly som skulle ta av fra Longyearbyen blir stående på bakken etter å ha pådratt seg en skade. Årsaken skal være en kollisjon med et kjøretøy på lufthavnen.

SAS-flyet skulle ha gått mellom Longyearbyen og Oslo klokken 13.35 fredag ettermiddag.

Ivar Hagstrøm var om bord i flyet da han og resten av passasjerene fikk beskjed om å gå av.

– Kapteinen sa at det var en kollisjon mellom et fartøy ute på plassen, en truck, sier han til VG.

– Det var én tralle med bagasje som ikke var lastet inn, så stoppet de bagasjebåndet og begynte å kikke på skaden.

Han og samboeren er på vei hjem fra ferie. De skulle tatt fly videre til Bergen, men mister dette på grunn av forsinkelsen.

STANS: Det var én tralle med bagasje som ikke var lastet inn da bagasjebåndet stoppet og passasjerene ble bedt om å gå av flyet.

Ifølge informasjon Hagstrøm har fått skal det være snakk om en liten skade, beskrevet av kapteinen som «liten som en mynt».

Likevel ble det bestemt at flyet skulle kanselleres.

All bagasjen ble lastet ut av flyet. Passasjerene, som ifølge Hagstrøm hadde sittet på flyet i omtrent ti minutter, ble bedt om å gå av.

De fikk raskt beskjed om at det ble servert mat, og at det ville bli satt inn en nye avgang.

– Noen ble bedt om å ta et nattfly, mot kompensasjon selvsagt, sier Hagstrøm.

– Vi håper på å få ta det som kommer nå.

Flyskade

– Flyet kunne ikke gå fordi det skjedde en flyskade på lufthavnen, forteller Lars Wigelstorp Andersen, pressetalsmann for SAS.

Han sier at det skal ha vært omtrent 180 passasjerer om bord på flyet, og det er nå et tomt fly på vei fra Oslo for å hente passasjerene.

Andersen forteller at det skadde flyet vil bli stående til i morgen. Det er usikkert hvor omfattende skadene på flyet er.

– Vi beklager selvsagt ubeleiligheten dette medfører for våre passasjerer.