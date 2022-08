BILLIG: Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) kan skilte med billig strøm, men forbruket er høyt – så strømkrisen mener hun må løses i sør.

Ap-topper ut mot partifelle: − Hun terger på seg hele Nord-Norge

Stavanger ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil jevne ut strømprisene i landet – hun kan se langt etter støtte fra partikollegaer i nord.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis det er strømprisen de er etter, så kan de flytte hit, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) til VG.

Henvendelsen går til folk i Sør-Norge som opplever rekordhøye strømpriser – og partifelle Kari Nessa Nordtun, som torsdag sa at de store prisforskjellene «oppleves som dypt urettferdig».

På spørsmål om hva som bør gjøres for å få likere pris i hele landet svarer Stavanger ordføreren og lederen for Aps energiutvalg:

– Alternativet er å bygge ut overføringskapasitet mellom prisområdene og ikke minst bygge ut mer fornybar innenfor vind, sol og eksisterende vannkraft.

Det får hun ikke Alta-ordføreren med på, eller de andre Arbeiderparti-toppene i landsdelen.

– Jeg synes det er et meget provoserende utspill. Hun terger på seg hele Nord-Norge, for å si det sånn. Det er helt uaktuelt å støtte opp om det, sier Nielsen.

DYR STRØM: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (AP) vil jevne ut strømprisene i landet.

– Må løses i sør

Overføringskapasiteten i strømnettet er en av hovedårsakene til de store prisforskjellene. Mange i Nord-Norge frykter at de også får høy strømpris, dersom kapasiteten bygges ut.

Alta-ordføreren mener løsningen på strømkrisen ikke er at folk i Nord-Norge også får dyr strøm, og peker på alt som i dag er dyrt med å bo i landsdelen.

– Det er mange ting som i dag er dyrere hos oss. Nettleie er dyrere og vi må ha varmekablene på 10 til 11 måneder i året, vi har et mye større forbruk, sier Nielsen og legger til:

– Strømkrisen må løses i sør.

Heller ikke Troms og Finnmarks nye fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) har særlig mye til overs for Stavanger-ordførerens utslipp.

– Min partikollega i Stavanger skal få ha de meningene hun ønsker, men min klare tilbakemelding er at det ikke er tiden for å sende kraften sørover, sier Torbergsen til VG samme dag som hun ble konstituert i vervet.

– Krafta skal brukes i nord

I likhet med Alta-ordføreren trekker hun frem at mye er dyrere ved å bo i nord, enn i sør, og trekker frem bensin, mat og flybilletter.

– Når du summerer opp regningen kommer vi ikke så mye bedre ut. Dessuten er det lange vintre og kalde somrer, nå er det 10 grader og pissregn her, sier Torbergsen på telefon fra Tromsø.

– Kraften i nord skal brukes til å videreutvikle nord, sier Torbergsen.

«De geografiske og klimatiske forholdene i

Nord-Norge kan tidvis gi utfordringer med forsyningssikkerheten,» står det i nordområdemeldingen fra 2020.

MØRKT OG KALDT: Selv om strømprisene i Nord-Norge er lave, er forbruket høyt. Her fra Tromsø i begynnelsen av mai.

Ordføreren i Alta, som er en kommune med vannkraftverk, sier at de knapt har kraft nok til å dekke sitt eget behov, slik situasjonen er i dag.

– Det er veldig kortsiktig tenkning at vi skal bruke den lille kraften vi har i nord for å hjelpe de i sør. I dag har vi litt overskudd, men vi kommer snart i manko her også, sier hun og legger til:

– Vi har ikke nok strøm til å som ønsker å etablere seg her. Det er helt hinsides.

– Vil gå upåaktet hen

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø peker også på landsdelens fremtidige kraftbehov når VG spør hva han mener om Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtuns utspill.

– Jeg er uenig med Kari og vil gå så langt som å lure på om hun har blitt feilsitert, sier Wilhelmsen.

FEIL LØSNING: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener Nord-Norge ikke er løsningen på strømkrisen.

– At vi ikke har kapasitet mellom nord og sør er en villet politikk. Nå har vi en fordel som kommer av at det. Jeg er bekymret for strømprisene i sør, men nord er ikke løsningen, sier han.

– Hvordan vil diskusjonen om dette bli i Arbeiderpartiet?

– Det kommer til å gå upåaktet hen. Om vi skal utredet å bygge ut kapasiteten vil det ta 10 år. Hovedutfordringen i nord er å ha nok kraft, sier Wilhelmsen.