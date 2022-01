VÅTT: Bergen kan vente seg flere dager med regn den kommende uken.

«Jojoværet» fortsetter – vil føre til flere farevarsler fremover

Luen må av og på de kommende dagene. «Jojoværet» gjør at Meteorologisk institutt anbefaler folk å følge med på farevarslene.

Av Silje Lien Sveen

Hele landet har den siste uken vært preget av et skiftende vær, og ifølge Meteorologisk institutt må vi regne med at det det såkalte «jojoværet» vil fortsette en god stund fremover.

– Vi vil ikke få en lang periode med stabilt kaldt vær, det vil bli en del skiftende vær fremover. Det er ingen kuldeperiode i sikte, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

«Jojoværet» kommer av at den bølgede polarfronten beveger seg nord og sør over landet, og dermed danner et skille mellom kald og varm luft.

Dermed vil det variere hvilke deler av landet som ligger på den kalde og varme siden av polarfronten.

– Det har mye å si hvilken side du havner på. Særlig på vinteren er det et tydelig skille, fordi nullgraden har mye å si. Da blir det gjerne minusgrader på den ene siden og plussgrader på den andre, forklarer Berger.

– Det gjør at det blir mye nedbør på vestlandet og nordover, og tørrere vær på østlandet og Finnmarksvidda, sier hun.

Farevarsler

Det skiftende været gjør at Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler den siste uken. Blant annet er det sendt ut snøskredvarsler i Trøndelag, Nordland og Troms, og flere farevarsler for vind langs kysten.

– Det er gjerne mye varsler ved sånt type vær, sier Berger.

Hun oppfordrer folk til å være oppmerksomme på farevarslene den kommende tiden.

Vi er plassert sånn at vi blir liggende litt midt i polarfronten, så det vil være en del skiftende vær fremover.