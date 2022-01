STRØMSJOKK: Emma Bjørke med hunden Pil utenfor eneboligen i Drøbak. Hun byttet strømleverandør i desember. I januar kom avskjedsregningen fra Hafslund.

Emma (42) fikk strømregning på 42.663 kroner

DRØBAK/OSLO (VG) Emma Bjørke fikk en faktura på 42.663 kroner da hun forlot Hafslund Strøm. Nå innrømmer selskapet datafeil og ettergir 34.417 kroner.

Tobarnsmoren hadde tjenesten «Lik Betaling» nettopp for å sikre seg mot ubehagelige overraskelser og for å få jevne strømregninger gjennom hele året. Men da selskapet økte månedsbetalingen med 116 prosent til 6050 kroner, byttet hun til Tibber.

Hafslunds avskjedsfaktura ga Bjørke bakoversveis. Den var på 42.663 kroner med betalingsfrist 21. januar.

– Det er helt absurd. Når jeg sier opp avtalen kommer plutselig denne fakturaen, Det kan da ikke være lovlig. Jeg føler at jeg straffes for å bytte til en konkurrent, sier Emma Bjørke til VG. Det avviser Hafslund Strøm og peker på at månedsbeløpet ble økt for å få kunden tilbake i saldobalanse, noe hun rentefritt ville vært innen et år.

– Det er ikke noen straff, men en naturlig oppgjørsfaktura, sier Kristian Myrseth, pr-sjef for Hafslund Strøm.

MONSTERREGNING: Den var ikke akkurat liten, fakturaen som hadde bygget seg opp over mange måneder og som Emma Bjørke fikk fra Hafslund Strøm den 4. januar.

Hafslund Strøm beklager det som har skjedd og sier saldoppbyggingen skyldes en feil ved bytte av selskapets faktureringssystem. Feilen omfatter en prosent av kundene som har valgt tjenesten «Lik Betaling.»

Da Bjørke flyttet til den 162 kvadratmeter store eneboligen i Drøbak i september 2020 valgte hun å fortsette med samme type strømavtale som tidligere eier, nemlig «Lik Betaling.»

Tjenesten koster 49 kroner i måneden og selskapet «bruker informasjon om ditt årlige strømforbruk og avtalen til å jevne ut strømregningen slik at beløpet blir det samme hver måned» som Hafslund selv skriver.

Både Forbrukerrådet og energimyndighetene er kritiske til slike avtaler. Flere strømselskaper, derbilant Hafslund Strøm, saksøkte staten for å få lov til å selge dem etter at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) ba selskapene avvikle avtalene fordi RME mente de ikke er i tråd med regelverket for fakturering.

Tirsdag vant staten i Oslo tingrett, men dommen kan ankes. Forbrukerrådet forventer at avtalene avvikles på en ryddig måte.

– Hun er ikke alene

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener Emma Bjørke er langt fra den eneste som skylder strømselskapene store beløp uten å ha vært klar over det.

- Hun er ikke alene og det vil trolig være enda flere som kommer i denne situasjonen når disse avtalene må avsluttes og avregnes. Dette er en situasjon selskapene har påført forbrukerne, mener Blyverket.

Også Reguleringsmyndigheten for energi mener avtalene må avvikles hvis dommen blir stående.

Bjørkes enebolig i har en bratt innkjørsel med varmekabler for at det skal være mulig å kjøre opp selv når det er glatt. Dette påvirker selvsagt strømforbruket, men Bjørke trodde hun hadde full kontroll siden hun betalte et fast månedsbeløp.

Hafslund beklager

I begynnelsen var det 1900 kroner, men det ble oppjustert til 2800.

KUTTET: Emma Bjørke har fått barbert regningen fra Hafslund Strøm med 34 417 kroner.

– Jeg fikk melding om at de oppjusterte beløpet, noe jeg tok som bevis på at de fulgte med. Regningene godkjente jeg på mobilen når det kom varsel om e-faktura. Jeg stolte på at de justerte det slik at det ble riktig totalt sett. Nå føler jeg meg både dum og litt lurt, sier Bjørke.

I ettertid skjønner 42-åringen at hun burde ha gått inn på de seneste fakturaene hvor hun kunne se at beløpet hun skyldte, bygget seg opp.

– Men jeg fikk jo heller ikke beskjed om at jeg måtte betale denne saldoen før jeg sa opp. Det sto klart og tydelig flere steder på fakturaene jeg faktisk sjekket at saldoen ikke skulle betales, da jeg hadde tjenesten «Lik Betaling». Det sto heller ikke noe sted på fakturaene eller i kommunikasjon fra Hafslund at jeg ville bli skyldig dette beløpet dersom jeg byttet leverandør. Jeg burde ha brukt tid på å sette meg inn i strømmarkedet, men jeg synes det er vanskelig å forstå, sier Bjørke som umiddelbart forsøkte å kontakte Hafslund da hun fikk monsterregningen. Men selskapet svarte hverken på telefon eller e-post.

Først da VG tok kontakt med Hafslund Strøm begynte de å se på saken, og den 21. januar, samme dag som regningen forfalt til betaling, ringte de kunden.

– Vi må bare beklage overfor Emma Bjørke at hun er satt i denne situasjonen. Det er ikke slik denne tjenesten skal fungere og det er beklagelig at hun ikke er kommet i kontakt med vårt kundesenter, sier pr-sjef Myrseth i Hafslund Strøm. Årsaken er at kundesenteret har hatt en enorm pågang.

– Dette er et veldig spesielt tilfelle. På grunn av bytte av datasystem for fakturaer falt kunden ut av reberegningssystemet og satt med et låst terminbeløp som ikke ble fanget opp før i desember 2021. Det førte dessverre til at saldoen økte til denne størrelsen, og det er helt og holdent vår feil, forklarer Myrseth.

Tjenesten «Lik Betaling» tar utgangspunkt i historisk forbruk og månedsbeløpet skal justeres underveis i tråd med forbruk, prisendringer eller en kombinasjon av disse. Men siden Emma Bjørke falt ut av systemet, ble det ikke foretatt noen reberegning i perioden februar-november.

– Det beklager vi på det sterkeste og derfor har vi strukket oss såpass langt, sier Myrseth og viser til at de nå har ettergitt 34 417 kroner av regningen.

Flere kunder rammet

Men han forsvarer «Lik Betaling» og sier tjenesten er veldig populær.

– Kunden betaler ikke renter underveis eller forsinkelsesrenter for utestående beløp. Tjenesten er også i tråd med et EU-direktiv som anbefaler denne typen løsninger. I vinterhalvåret kan det oppstå saldo med avvik, men ved å stå i tjenesten skal man etter reberegning komme i balanse senest innen ett år, sier Myrseth. EU-direktivet er enn så lenge ikke en del av norsk rett.

– Er det andre som har falt ut av systemet?

– I tilsvarende periode har vi avdekket et fåtall andre kunder som har falt ut av samme tekniske årsak. Det dreier seg om en prosent av de som har «Lik Betaling», sier Myrseth. Hvor mange det er snakk om, vil han ikke si.

Men i den ferske dommen fra Oslo tingrett fremgår det at Fortum Strøm, som bruker Hafslund Strøm som merkevare, har 12.395 kunder på avtalen «Lik Betaling». Det er med andre ord snakk om ca 125 kunder.

– Vi disse også få ettergitt deler av regningen?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Hver sak er unik. De kontaktes av vårt kundesenter og får en reberegning, sier Myrseth.

Trodde hun var helgardert

Emma Bjørke trodde hun hadde helgardert seg mot overraskelser med «Lik Betaling», «Trygg Hverdag» og «Maksprisgaranti» - produkter hun betalte henholdsvis 49, 59 og 39 kroner for. Hun betalte også to kroner dagen for «Grønt valg». I tillegg til prisen på strøm, nettleie og avgifter, selvsagt.

– Nå skal jeg bruke tid på å sette meg inn i dette strømmarkedet selv om jeg synes det er vanskelig å forstå, sier Emma Bjørke.

Myrseth i Hafslund avviser at dette er unødvendige produkter, men sier hver enkelt kunde må vurdere sitt eget behov.

- Blir man sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker Trygg Hverdag strømregningen fra oss – inkludert nettleie ved gjennomfakturering. Kunden er sikret minimum 3000 kr per måned i inntil fire måneder, sier Myrseth og viser til en nesten en femdobling i antall utbetalinger knyttet til arbeidsledighet og permittering i 2020 sammenlignet med året før.

Grønt Valg betyr ikke at strømmen du kjøper er fornybar, men at Hafslund Strøm kjøper opprinnelsesgaranti hvor kraftprodusentene gir garanti for produksjon av fornybar kraft tilsvarende kundens strømforbruk i tillegg til at regnskogfondet får 100 kroner årlig per kunde.

Hafslunds gjeldende maksprisgaranti er forøvrig 8,95 kroner per kWh i januar.

– Pristaket vi har nå er skyhøyt, men det styres av markedet. I fjor slo derimot pristaket inn i fire av årets 12 måneder. Avhengig av kundens forbruk vil besparelsene disse månedene kunne utgjøre mer enn kostnaden for tjenesten, avslutter Myrseth.