MARIDALSVANNET: Vannet mellom Nordmarka og Lillomarka er Oslos hovedkilde til vannforsyning.

Faren for vannmangelen i Oslo: − Belyser at vi er sårbare

Vann- og avløpsetaten gikk fredag ut og ba folk om å være nøkterne med vannbruken, for å unngå vannmangel. Hvis situasjonen blir verre, utelukker ikke kommunen flere tiltak.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

– Grunnen til at vi går ut med dette, er at det er lav vannstand i vannmagasinene i Nordmarka på grunn av lite nedbør over tid, i tillegg til at vi rehabiliterer anlegget ved Gjerdingen.

Det sier kommunikasjonssjef ved Vann- og avløpsetaten i Oslo Simen Strand Jørgensen, til VG. Fredag gikk Oslo kommune ut og ba folk være sparsommelig med vannet i tiden fremover.

– For å forebygge vannmangel frem i tid, ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo Anna Maria Aursund, i pressemeldingen.

SOMMER: Slik så det ut over Gjerdingen i juni 2021, da vannet var nedtappet for rehabilitering.

Oslos vannforsyning kommer hovedsakelig fra Maridalsvannet og elver og innsjøer tilknyttet vannet. En av innsjøene er Gjerdingen, som for tiden er tappet ned for å rehabilitere damanlegget. Dette, sammen med mangel på nedbør, er bakgrunnen for at kommunen går ut med denne oppfordringen.

Jørgensen sier likevel at det ikke er fare for at vannet blir brukt opp eller plutselig forsvinner fra springen.

– Dere går likevel ut og advarer?

– Sannsynligheten er ikke stor, men vi advarer fordi det er en mulighet. Derfor ønsker vi å sikre oss. Hvis alle bidrar, kan det ha stor betydning.

BER OM NØKTERNHET: Kommunikasjonssjef ved Vann- og avløpsetaten i Oslo Simen Strand Jørgensen ber folk være nøkterne med vannbruken.

Kan komme flere tiltak

Vannbeholdningen skal ifølge Jørgensen ligge på 80 prosent, mens den i dag ligger på 70 prosent. Han forteller at kommunen har en tiltaksplan, som de må iverksette når vannbeholdningen er på 70 prosent eller mindre.

Jørgensen sier at det ikke er noen akutt fare per nå, men at de ser at vi nå er nødt til å spare på vann. Han sier det er usikkert hvor lenge anbefalingene vil vare, og at det avhenger av været fremover.

– Hvis det fortsetter med lite nedbør og vi har lite vann, må vi kanskje gå ut med enda flere tiltak, for eksempel restriksjoner med hagevanning.

Han forteller at Oslo hvert år er avhengig av godt med snøsmelting i Nordmarka, som ender i Maridalsvannet.

– Når det er lite snø, er jo det bekymringsfullt. Vi vet at Oslo har en sårbar drikkevannsforsyning, fordi vi bare har ett vann.

– Hvor sårbare er Oslo?

– De fleste andre har en reserveløsning, det har ikke vi. Skulle verre ting enn dette skje, hvor vi får helt bortfall av vann, vil byen måtte evakuere. Det vil være veldig kritisk, men det er vanskelig å vite. Sånne ting som dette belyser det at vi er sårbare, sier Jørgensen.

Etter pålegg fra mattilsynet, bygger kommunen ny vannforsyning fra Holsfjorden. Denne skal være på plass i 2028, og ifølge Jørgensen er kommunen i god rute.

LITE NEDBØR: Oslo er avhengig av snøsmelting som ender i Maridalsvannet.

Råd til befolkningen

Vann- og avløpsetaten kommer med flere råd på sine nettsider, til hvordan oslofolket kan trappe ned på vannet. Selv forteller Jørgensen at han kutter ned dusjen og ikke lar vannet renne når han pusser tennene.

– Dette er små tiltak, som vi alle kan gjøre, sier han.

Dette er tiltakene Vann- og avløpsetatene anbefaler: