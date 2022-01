forrige



fullskjerm neste RØYK: Demonstranter hadde satt opp brennende barrikader i Ouagadougou søndag. 1 av 3 Foto: AFP

Militæret: Burkina Fasos president avsatt i kupp

Burkina Fasos president er avsatt, melder militæret i landet på direkte-TV mandag ettermiddag.

Meldingene om president Roch Marc Christian Kabore i Burkina Faso er mange mandag. Først ble han meldt pågrepet, så hevdet hans eget parti at han var forsøkt drept. Nå sier militæret at han endelig er avsatt.

Det er løytnant-oberst Paul-Henri Sandaogo Damiba som har underskrevet uttalelsen som en annen offiser mandag leser opp på statskanalen, melder Reuters.

De hevder at presidenten «ikke har samlet folket i møte med utfordringer». Regjeringen og nasjonalforsamlingen er oppløst, erklærer militæret mandag.

De sier at presidentens embete er avsluttet, og erklærer midlertidig unntakstilstand fra grunnloven. De hevder at maktovertakelsen ble gjennomført uten vold, og at alle de pågrepne er på «et sikkert sted».

Kabores eget parti sa tidligere at presidenten var blitt utsatt for et attentatforsøk, og at det som startet som «mytteri» på søndag nå har utviklet seg til det regjeringspartiet beskriver som «et forsøk på kupp», melder Reuters.

Tidligere samme dag kom meldinger om at presidenten var blitt pågrepet.

– Det er veldig bekymringsfullt, sier Josep Borrell mandag. Han er Den europeiske unions høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han krever at presidenten settes fri «umiddelbart, ifølge AFP.

PRESIDENT: Roch Marc Christian Kabore i begynnelsen av januar. Mandag skal han ha blitt pågrepet.

Uroen i landet skjer dagen etter en skuddveksling nær presidentens hjem i Ouagadougou. Skuddvekslingen varte i flere timer, og soldater skal ha tatt kontroll over militærkasernen Lamizana Sangoule.

Søndag kveld satte demonstranter som støtter soldatene, fyr på en bygning som tilhører Kabores parti.

Ifølge partiet er statlige TV-kanaler og radio okkupert av de angivelige kuppmakerne. Presidentens hjem skal også ha blitt plyndret.

Skal ha blitt pågrepet

Nyhetsbyrået fikk tidligere mandag bekreftet at presidenten var blitt pågrepet i en militærleir av soldater som gjør opprør i Burkina Faso, melder Reuters. De siterte to ikke navngitte sikkerhetskilder og en diplomat.

Franske RFI siterer sin korrespondent i det vestafrikanske landet og en ikke-navngitt sikkerhetskilde på presidenten er arrestert og at det snakkes om et kupp.

De skriver også at en uttalelse er ventet i løpet av de neste timene. Samtidig som nyheten om pågripelsen kommer mandag, er det sett soldater utenfor den statlige TV-stasjonen, melder AFP.

NASJONALFLAGG I PROTEST: Pro-militære demonstranter i Burkina Fasos hovedstad Ougadougou mandag.

Mandag ettermiddag løftet presidenten bladet fra munnen, og tar til Twitter for å snakke om det han beskriver som «vanskelige tider» i landet.

– I dette eksakte øyeblikk må vi beskytte våre demokratiske verdier. Jeg inviterer de som har tatt til våpnene om å i nasjonens interesse legge dem ned. Det er gjennom dialog og evne til å lytte vi kan løse våre uenigheter, sier Kabore på Twitter.

Opptøyene søndag kom etter flere uker med økende frustrasjon over regjeringens håndtering av det islamistiske opprøret i landet.

– Ekstremt spent

– Burkina har levd en ekstremt spent sikkerhetssituasjon i flere år nå, sier Siaka Coulibaly, som er direktør for Center for Citizen Monitoring and Analysis of social policy, til RFI.

Landet, som grenser til Mali, har i flere år hatt utfordringer med angrep fra jihadistgrupper.

Coulibaly påpeker at mytteriene ikke kom som en stor overraskelse, på grunn av spenningene og misnøyen i hæren, etter flere nederlag og dødsfall.

RFI skriver at demonstranter søndag viste sin støtte til soldatene og satt opp veisperringer i hovedstaden Ouagadougou. Også lørdag var det forsøk på demonstrasjoner, som ble stoppet av politiet.