Burkina Fasos president skal ha blitt pågrepet

President Roch Marc Christian Kabore skal ha blitt pågrepet i en militærleir av soldater som gjør opprør i Burkina Faso, melder Reuters.

Nyhetsbyrået får det bekreftet av to ikke navngitte sikkerhetskilder og en diplomat. Franske RFI siterer sin korrespondent i det vestafrikanske landet og en ikke-navngitt sikkerhetskilde på presidenten er arrestert og at det snakkes om et kupp.

De skriver også at en uttalelse er ventet i løpet av de neste timene. Samtidig som nyheten om pågripelsen kommer mandag, er det sett soldater utenfor den statlige TV-stasjonen, melder AFP.

Den angivelige pågripelsen skjer dagen etter en skuddveksling nær presidentens hjem i Ouagadougou. Skuddvekslingen varte i flere timer, og soldater skal ha tatt kontroll over militærkasernen Lamizana Sangoule.

Søndag kveld satte demonstranter som støtter soldatene, fyr på en bygning som tilhører Kabores parti.

Til tross for den økende uroen har regjeringen forsøkt å avvise at det er snakk om et kupp.

Opptøyene søndag kom etter flere uker med økende frustrasjon over regjeringens håndtering av det islamistiske opprøret i landet.

– Burkina har levd en ekstremt spent sikkerhetssituasjon i flere år nå, sier Siaka Coulibaly, som er direktør for Center for Citizen Monitoring and Analysis of social policy, til RFI.

Landet, som grenser til Mali, har i flere år hatt utfordringer med angrep fra jihadistgrupper.

Coulibaly påpeker at mytteriene ikke kom som en stor overraskelse, på grunn av spenningene og misnøyen i hæren, etter flere nederlag og dødsfall.

RFI skriver at demonstranter søndag viste sin støtte til soldatene og satt opp veisperringer i hovedstaden Ouagadougou. Også lørdag var det forsøk på demonstrasjoner, som ble stoppet av politiet.