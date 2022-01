BEKREFTER Omikron: Avdelingsleder Fredrik Müller avdeling for mikrobiologi ved OUS, bekrefter at omikron har fortrengt delta-varianten.

OUS-analyser: 97 prosent av prøvene de siste dagene er omikron

97 prosent av alle positive coronaprøver som er analysert ved Oslo universitetssykehus de to siste dagene, er av omikronvarianten. Prøvene er hentet fra Oslo, sykehuset i Tønsberg og kommuner i Vestfold og Telemark.

Det bekrefter avdelingsleder Fredrik Müller ved avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus.

Han er ikke overrasket over omikrons tempo:

– Vi fikk tidlig en indikasjon på at dette var en mer smittsom variant og har sett fra tidligere varianter at når det er mer smittsomt, tar det rett og slett over. Folkehelseinstituttet har sagt at når varianten kommer over 90 prosent, er det ikke nødvendig å gjøre denne undersøkelsen av varianter. Vi slutter med det i disse dager, sier Müller.

Spesialrådgiver Ivar Greiner sier til VG at det ble analysert 6361 prøver i går, da var 1622 positive.

– 97 prosent av prøvene i går var av omikronvarianten. Dette har fortsatt i dag, med 97 prosent omikron, sier Greiner.

Overtok i løpet av en drøy måned

Müller sier at omikron utgjorde en prosent av prøvene 1. desember.

– Da var resten delta. I ukene etter har omikron tatt gradvis over, helt til vi nå er på 97 prosent, sier Müller.

Det har lenge vært forventet at svært smittsomme omikron ville fortrenge deltavarianten som har dominert de siste månedene. Det har kun vært snakk om tid. Omikronvarianten ble første gang registrert i Norge i uke 47.

– Det som blir mer og mer tydelig, er at omikron fører til mindre alvorlig sykdom. Det er en fin ting. Det se ut som om intensivavdelingene i større grad blir spart for innleggelser. Vi må forvente noen innleggelser, men det ser ut som om det kan bli få av dem, sier Müller.

TATT OVER: Delta er radert ut

Ikke omikron på intensiv

Denne nyheten kommer dagen etter at etter det ukentlige koordineringsmøtet mellom sykehusene i Sør-Øst. Der ble det i går bekreftet at til tross for stor utbredelse av omirkonvarianten, var det ikke innlagt pasienter med denne coronasmitten på noen av sykehusene i den største helseregionen.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet hadde åtte intensivpasienter på respirator i går. Ullevål sykehus hadde seks covidpasienter, fire av dem på respirator. Alle disse fjorten pasientene er deltasmittet.

Både sykehuset Vestfold i Tønsberg og Akershus Universitetssykehus meldte om tungt belegg. De får avlastning av andre sykehus.

Flere sykehusene meldte at presset har avtatt og at de er i ferd med å trappe opp kirurgisk aktivitet. Flere av sykehusene meldte at de har kapasitet til å kjøre normal operasjonsprogram.

