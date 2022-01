FHI-sjefen om innleggelsene: − Tegn til at det har snudd

Tross den eksplosive økningen i smitten, har antall corona-innlagte gått nedover. Men FHI-sjef Camilla Stoltenberg ser tegn til at det snur.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært nedgang i flere uker, så ser vi i inneværende uke at det har vært noe oppgang. Cirka 30 prosent flere som er innlagt så langt denne uken enn på samme tid i forrige uke, sier Camilla Stoltenberg til VGTV.

De har advart om at den økte smitten kan gi en større belastning på sykehusene, også selv om omikron er en mildere variant.

– Det store spørsmålet nå, er vel om eller når innleggelsestallene begynner å stige. Når forventer dere eventuelt at antallet som er innlagt med corona som primærgrunn eventuelt øker?

– Vi har sett at den har økt den siste uken, fra 34 nye med corona som hovedgrunn i forrige uke, til torsdag i forrige uke, og 44 nå. Så en 30 prosent økning denne uken. Så det er tegn til at det allerede har snudd og at det øker forholdsvis raskt, men fra et lavt nivå, sier FHI-sjefen.