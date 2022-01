Hurtigruten får bot på én million

Troms politidistrikt har vedtatt foretaksstraff og forelegg for Hurtigruten etter smitte sommeren 2020.

Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Selskapet får én million kroner i bot for sin håndtering av smitteutbruddet sommeren 2020. Kapteinen er også bøtelagt med 30.000 kroner, mens skipslegen får en bot på 40.000 kroner.







Hurtigrutens MS Roald Amundsen var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Etter ankomst til Tromsø fredag 31. juli på den andre seilasen, ble det påvist coronasmitte blant mannskap og passasjerer.

– Samme helg startet politiet etterforskning for å se om Hurtigruten som selskap, eller personer i rederiet eller på skipet, skulle ha iverksatt tiltak for å redusere risiko for videre smitte av corona ved anløp Tromsø. Politiet har etterforsket saken for å avdekke om noen har gjort noe som er straffbart, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt, som har ledet etterforskningen.