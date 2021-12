KARANTENEHOTELL: For smittede som ikke kan reise hjem i egen bil, venter fem dager på hotell ved Gardermoen.

Kom fra Danmark – ble sendt på karantenehotell

Tester du positivt ved innreise til Norge, risikerer du å bli sendt på karantenehotell dersom du ikke kan reise hjem på egen hånd.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sent onsdag kveld ankom Steen Steensen Oslo Lufthavn etter en utenlandsreise til Danmark. Her testet han positivt for coronaviruset – og ble sendt på karantenehotell.

– Jeg ble vist ut til en taxi som kjørte meg til karantenehotellet. Her ble jeg låst inn på et rom, og på informasjonsskrivet jeg fikk sto det at jeg måtte være her i ti dager, sier Steensen til VG.

– Jeg ble sjokkert, for dette var helt ny informasjon for meg.

Kan ikke reise kollektivt

Karantene og isolasjon kan ifølge Helse-Norge gjennomføres i eget hjem, men man må være i stand til å komme seg dit uten å reise kollektivt. Tester du altså positivt ved innreise til Norge, risikerer du å bli sendt på karantenehotell – uavhengig av fargen på landet du ankommet fra.

I Steensens tilfelle ble han sendt på karantenehotell fordi han der og da ikke hadde mulighet til å reise hjem med egen bil.

– Siden det var midt på natten kunne jeg ikke gjøre så mye med situasjonen. Jeg spurte en representant for kommunen på hotellet dagen etter om min kone kunne kjøre opp en bil som jeg kunne dra hjem i. Da fikk jeg beskjed om at kommunelegen i Ullensaker kommune hadde bestemt at alle smittede skulle være her, sier Steensen.

I etterkant har Steensen fått oppklart at det ikke er snakk om ti dager i isolasjon på hotellet, men fem dager. Det bekrefter også Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

– Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i fem døgn beregnet fra tidspunktet positiv test for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 5 døgn fra symptomene startet, skriver de.

Info Disse reglene gjelder – Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i fem døgn beregnet fra tidspunktet positiv test for SARS-CoV-2 ble avlagt. – Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 5 døgn fra symptomene startet. – Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand. – Hvis en kommune mener at boforholdene, familiesituasjonen eller andre forhold medfører at det ikke gir forsvarlig smittevern å isolere den smittede i hjemmet, skal kommunen tilby opphold på hotell eller et annet egnet sted. Kommunen kan i det enkelte tilfellet bestemme at de som den smittede bor sammen med, isteden kan bo på hotell eller annet egnet oppholdssted som kommunen tilbyr. Kommunen skal i begge tilfeller dekke kostnadene ved å bo utenfor hjemmet. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. Vis mer

Tre kriterier

Pressekontakt i Ullensaker kommune, Roger Sandum, forteller at det er tre kriterier som vurderes før en reisende plasseres i isolasjon på en av kommunens karantenehoteller:

– Det første er om personen har et annet egnet sted å isolere seg, dernest om hen kan komme dit uten å eksponere andre for smitte på veien og det siste er om det kan være grunnlag for å mistenke at smitten dreier seg om omikronvarianten av viruset.

Lørdag kveld befinner Steensen seg fortsatt på karantenehotellet. På spørsmål om hvorfor Steensen ikke fikk forlate hotellet i egen bil, svarer Sandum:

– Ut fra det vi har fått opplyst fra VG om denne personen så kan det se ut som det burde være mulig for vedkommende å komme seg hjem uten å måtte møte andre på veien, så under den forutsetning at hjemmet er egnet for isolasjon og at det ikke er mistanke om omikron, så kan ikke jeg forstå annet enn at det bør la seg gjøre.

SPESIELL OPPLEVELSE: Steen Steensen reagerte også på hvordan testene ble utført på flyplassen. – Jeg ble bedt om å gå inn i en «uren sone» foran hundrevis av mennesker. Det var ganske åpenbart at jeg var smittet, og hele opplevelsen var ganske ydmykende, sier han.

Lite informasjon

Steensen sier til VG at ingen av de tre kriteriene ble undersøkt etter at han testet positivt. Han uttaler at han har full forståelse for at smittede personer blir sendt i hotellkarantene, men at han reagerer på håndteringen av situasjonen.

– Ingen spurte om jeg kunne komme meg hjem med egen bil eller om jeg kunne isoleres hjemme. Det var ikke et eneste spørsmål – kun snakk om å frakte meg til hotellet, som om det var helt uaktuelt med andre alternativer, sier han.

– Jeg har slått meg til ro med situasjonen, men i starten var jeg ganske opprørt og fortvilet, fordi jeg synes ikke jeg fikk tilstrekkelig informasjon om valgmulighetene mine, sier han.

Steensen forteller at han har milde symptomer, og understreker at han har det fint på hotellet.

– Det er mye som er bra med denne ordningen, og jeg forstår behovet for isolasjon hos smittede. Vi lever tross alt i et land hvor det er mulig å gjennomføre karantenehotell, og jeg vil på ingen måte bidra til mer risiko eller smitte i samfunnet.