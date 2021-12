MØTEULYKKE: To biler kolliderte fredag kveld på Rjukan. Fire personer er alvorlig skadet.

Snøvær skapte trafikkutfordringer – flere til sykehus

Glatte veier førte til trafikale utfordringer fredag kveld. Fire personer er alvorlig skadet etter en frontkollisjon i Telemark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ulykken fant sted nær kommunegrensen mellom Tinn og Notodden kommune i Telemark fredag kveld.

Til sammen ti personer i to biler var involvert. Av disse ble to fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Tre ble kjørt til Skien sykehus – to av dem med alvorlige skader.

De siste fem ble kjørt til Drammen sykehus.

Det var store materielle skader på de to bilene. Politiet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til ulykken, men kommer til å etterforske saken.

Det snødde og var glatt på veien, men politiet vil foreløpig ikke slå fast at det var årsaken til ulykken.

Da VG snakker med operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt ved 04.15-tiden, har de ingen ny informasjon om skadeomfanget på de involverte.

Bil kjørte i fjellvegg

Fredag kveld og natt til lørdag var det krevende føre flere steder på Østlandet, som følge av snøfall.

Ved 01-tiden natt til lørdag kjørte en bil med fire personer i en fjellvegg i Sunnfjord kommune i Vestland. Også her var det meldt om glatt føre.

Samtlige av de involverte ble kjørt til Førde sykehus med foreløpig ukjente personskader.

I 04-tiden har VG snakket med operasjonslederne i Øst, Innlandet, Sør-Øst, Agder og Sør-Vest politidistrikter. De rapporterer så langt om forholdsvis få hendelser gjennom natten.

– Enten har folk lagt seg, eller så har føret blitt bedre, kanskje veiene har blitt saltet, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Han har en klar beskjed til folk som skal ut med bilen:

– Ha gode dekk og kjør etter forholdene. Hvis man er i tvil, går det an å teste litt hvis det ikke er noen bak deg, da finner du fort ut av om det er glatt.

Operasjonsleder Kjartan Våge i Innlandet påpeker at det er en fare for at fredagens kaos kan gjenta seg:

– Det snør ikke mye, men nok til at veiene fort blir polerte. Så når trafikken tiltrer må vi være forberedt på at det kan skje noe mer.

Rogaland: Store forsinkelser

Fredag skapte snø og skiftende temperaturer store trafikkproblemer i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad.

Blant annet kjørte en leddbuss seg fast på Eiganes, noe som førte til at trafikken sto stille og at åtte andre busser ikke kom seg frem i tide.

Politiet mottok også meldinger om flere utforkjøringer. I tillegg førte snøværet til innstilte flyvninger fra Stavanger lufthavn.

Også i Innlandet førte glatte veier til trafikkutfordringer. Ved 20.30-tiden var personer involvert i en kjedekollisjon på E6 ved Biri i Gjøvik, men det ble ikke meldt om personskader.

– Det er rett og slett skummelt, sa en brøytebilsjåfør til Fædrelandsvennen om kjøreforholdene i distriktet.

SNØ: Det er ikke helt bare veier på riksvei 4 Gjelleråsen, nord for Oslo.

Hardangervidda: – Uvanlig glatt

På Vestlandet kjørte flere vogntog seg fast på E39 ved Frekasundbrua i Tysvær i nordgående retning. Veien ble midlertidig stengt som følge av hendelsen.

Tidligere på dagen meldte Vegtrafikksentralen at riksvei 7 over Hardangervidda var åpnet igjen etter at veien hadde vært stengt etter en bilulykke.

– Det er meldt om uvanlig glatt veg på stedet. Våre mannskaper er tilkalt for å strø veien, skrev de da veien ble åpnet igjen.

Da VG snakket med operasjonsleder Trond Lorentzen fredag kveld, kunne han melde om varierende føre på E6 i gamle Østfold og Follo.

Fredag ettermiddag smalt det på E6 ved Jessheim, og rett etter klokken 18 gikk det galt ved Årungen.

– Der gikk en bil i autovernet. Fører ble tatt med til Kalnes for sjekk, og der ble det avdekket kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Rundt halv syv havnet en annen bil i autovernet på Hobølveien, og det ble store materielle skader.

– Der var det glatt, sier Lorentzen.