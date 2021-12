SNØ: Det er ikke helt bare veier på riksvei 4 Gjelleråsen, nord for Oslo.

Snøvær skaper trafikkutfordringer: − Veldig glatt

Fredag kveld skaper glatte veier utfordringer for trafikken i flere deler av landet.

Publisert: Nå nettopp

Snø og skiftende temperaturer skaper trafikkproblemer i Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad.

I Stavanger kjørte en leddbuss seg fast på Eiganes og førte til at trafikken sto stille. Dette medførte også at åtte andre busser fra selskapet Kolumbus ikke kom seg frem i tide.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus sier til avisen at snøfallet fører til treg trafikk. Hun råder samtidig alle kunder å sjekke sanntidsappen for å se hvordan bussene ligger an.

Ifølge trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad i Vegtrafikksentralen Vest har det fredag vært flere utforkjøringer og mange etterlysninger av brøytebiler i Rogaland.

I Innlandet fører også glatte veier til trafikkutfordringer.

Ved 20.30-tiden skriver politiet på Twitter at det har vært en kjedekollisjon med fire biler involvert på E6 ved Biri i Gjøvik.

Til sammen var fire personer i bilene. Alle av disse er ute av bilene og oppegående, skriver politiet.

De advarer samtidig om kjøreforholdene på stedet.

– Veldig glatt på stedet, skriver de.

Mens i Agder advarer brøytebilsjåfører om farene ved å kjøre nå.

– Det er rett og slett skummelt, sier en sjåfør som melding til personer som tenker seg ut i bil fredag kveld, skriver Fædrelandsvennen.

Lenger nord på Vestlandet har flere vogntog kjørt seg fast på E39 ved Frekasundbrua i Tysvær i nordgående retning.

Veien er stengt og brøytebil er i området, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter ved 20-tiden.

Tidligere på dagen meldte de at riksvei 7 over Hardangervidda var åpnet igjen etter at veien hadde vært stengt etter en bilulykke.

– Det er meldt om uvanlig glatt veg på stedet. Våre mannskaper er tilkalt for å strø veien, skrev de da veien ble åpnet igjen.

I Øst politidistrikt har det vært flere uhell som følge av været fredag ettermiddag og kveld.

– Vi har hatt noen trafikkhendelser, men det har egentlig gått overraskende bra så langt, oppsummerer operasjonsleder Trond Lorentzen.

Han minner om det gode, gamle rådet om å tilpasse farten etter forholdene, men en av kveldens ulykker kan også ha hatt andre årsaker.

– Nå klokken 19.30 var det en trafikkhendelse i Lørenskog, der to biler var involvert. Det var glatt på stedet og det er mistanke om litt høy fart.

– Der har også en mindreårig gutt trolig lånt en bil, havnet i autovernet og så havnet i en annen bil. Det blir opprettet sak på kjøring uten gyldig førerkort.

– Det virker som det er veldig varierende føreforhold i distriktet. På lokalveier er det ganske glatt enkelte steder, og på E6 er det varierende føre i gamle Østfold og Follo. Nordover snør det godt, og det er en del strekninger det snør på, forklarer han.

Så langt har det ikke vært noen store personskader som følge av trafikkhendelsene, legger operasjonslederen til.

I ettermiddag smalt det på E6 ved Jessheim, og rett etter klokken 18 gikk det galt ved Årungen.

– Der gikk en bil i autovernet. Fører ble tatt med til Kalnes for sjekk, og der ble det avdekket kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Rundt halv syv havnet en annen bil i autovernet på Hobølveien, og det ble store materielle skader.

– Der var det glatt, sier Lorentzen.