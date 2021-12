Opplysninger til VG: Regjeringen kommer med regionale og nasjonale tiltak

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen kl. 16. Ifølge VGs opplysninger vil de her kunngjøre både regionale og nasjonale tiltak.

Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil være til stede under pressekonferansen kl. 16. Det samme vil helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Det er foreløpig uklart akkurat hvilke tiltak som kommer, men VG er kjent med at regjeringen over flere dager blant annet har vurdert et nytt testregime på grensen, med utgangspunkt i den nye plikten til å registrere seg på forhånd ved innreise til Norge.

Ifølge NRK kan det også bli aktuelt med antallsbegrensning på arrangementer: 100 personer på private arrangementer, og opptil 600 deltakere på profesjonelle arrangementer uten faste, tilviste plasser.

Ifølge statskanalen vil begrensningen gjelde i området med mye smitte. Det vil ifølge NRK også bli innført munnbindpåbud enten regionalt eller nasjonalt.

Kan måtte rapportere testresultat

Når det gjelder innreiserestriksjoner, vil det ifølge VGs opplysninger kunne være aktuelt at man får en frist etter ankomst til Norge til å rapportere et testresultat til myndighetene.

Det har også vært diskutert å pålegge innreisende å bruke munnbind i det offentlige rom, frem til man kan dokumentere et negativt testresultat.

Gjennom reiseregistreringen kan myndighetene nå følge opp den enkelte som reiser inn til Norge via epost eller mobil. Myndighetene vil også ha informasjon om hvor i utlandet den reisende har oppholdt seg, og kan følge opp tett de som kommer til Norge fra risikosoner.

Frykter dårligere vaksineeffekt

Den nye mutasjonen av coronaviruset, omikron, ser foreløpig ut til å være mer smittsom enn deltavarianten og andre varianter av viruset vi har sett til nå.

Et av de store spørsmålene er hvor godt vaksinene fungerer på denne varianten, både når det gjelder smitte og alvorlig sykdom. Derfor forsøker man å nå bremse smitten i landet for å kjøpe seg tid til å få svar på dette.

–Vi vet ikke hvor godt vaksinene beskytter. Men vi håper vaksinene fremdeles har en effekt mot alvorlig sykdom, har FHIs vaksinesjef Geir Bukholm tidligere uttalt til VG.

Omikronsmitte i flere kommuner

Torsdag ble det kjent at det er påvist omikronsmitte hos én person etter et julebord i Oslo forrige uke. Mellom 50 og 60 personer er smittet i utbruddet.

Før dette var det også påvist smitte med den nye virusvarianten i Ullensaker og Øygarden kommune.

Folkehelseinstituttet varslet onsdag at de forventet en økning i omikrontilfeller i Norge i dagene som kommer, men at de ikke har noen indikasjoner på at det er villsmitte i landet.

Den påviste omikronsmitten har ført til at Oslo kommune har innkalt til pressekonferanse torsdag ettermiddag.