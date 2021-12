TESTER I FLENG: Flere kommuner merker at test-lagrene tømmes. Her får en student en hurtigtest satt inn i nesen av en sykepleier ved legevakten.

Frykter test-mangel: − Vi har ikke nok hurtigtester

Eidsvoll mangler kapasitet til å gjennomføre regelmessig testing i skoler og barnehager før jul.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da Helsedirektoratet denne uken anbefalte å stramme kraftig inn på smittetiltakene, var test-mangel i Norge en del av begrunnelsen. I det siste har kommunene faktisk meldt om et større behov for hurtigtester og selvtester enn det Helsedirektoratet kan sende ut.

– Vi har ikke nok hurtigtester, sier Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i kommunene Hurdal og Eidsvoll, til VG på telefon.

Hurdal er nå blant kommunene med høyest smittetrykk i Norge (2466,5 nye smittede per 100.000 innbygger over de siste 14 dagene).

Ifølge myndighetenes retningslinjer skal kommunene prioritere hurtigtester for folk med milde symptomer eller som har hatt nærkontakt med en smittet.

Men fordi hurtigtest-lagrene er i ferd med å tømmes, ble det slutt på denne ordningen i både Hurdal og Eidsvoll mandag, forteller kommuneoverlegen.

– Vi trenger de hurtigtestene vi har på lager til beredskap, sier han.

Hovedprioriteringen nå er å ivareta beredskap for eventuell smitte i helsevirksomhetene, ifølge kommuneoverlegen. Kommunene opprettholder også testing i av eksponerte elever i skoler og barnehager.

– Vi har med vår testbeholdning ikke mulighet til å iverksette regelmessig testing i skoler og barnehager i Eidsvoll før jul, selv om det ville være et relevant tiltak for å få ytterligere kontroll med smitten, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen sier han bestilte flere tester til Eidsvoll og Hurdal i forrige uke. Onsdag kveld fikk han bekreftet at begge kommuner vil få en tildeling fra Statsforvalter som ivaretar de nærmeste dagers behov. Bildet er fra november i fjor.

FHI har anbefalt at testkapasiteten i Norge straks må utvides, fordi testing kan brukes som erstatning for mer inngripende tiltak.

– Hyppig testing kan bidra til å holde barnehager, skoler og SFO åpen, uten samtidig å risikere stor smittespredning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

– Må prioritere riktig

Det er Helsedirektoratet som koordinerer innkjøp av testene og utsending til kommunene. De innrømmer at det ikke ble tatt høyde for at det skulle komme en ny og mye mer smittsom variant i vinter da de kjøpte inn tester.

– Det gjør at vi i ukene fremover kommer til å kjenne litt på at vi må prioritere riktig hvordan vi skal bruke tester, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG onsdag.

Einar Sagberg, smittevernoverlege i Drammen, sier til VG på telefon at de har hurtigtester for kun én ukes forbruk igjen.

De har fått varslet at de skal få inn nye forsyninger igjen i løpet av de neste 1,5 ukene fra Helsedirektoratet.

DRAMMEN: Smittevernoverlege Einar Sagberg sier større familier med flere uvaksinerte som skal testes daglig i syv dager, må få tester delt ut i porsjoner. «De må komme en gang til halvveis ut i forløpet og få flere, dette for å unngå at vi deler ut mange flere tester enn de har brukt for om de tester positivt i forløpet», påpeker han.

– Dette er også grunnen til at vi ikke har kunnet gitt ut tester til de i helsevesenet forebyggende. Skolene har imidlertid tester for testing frem til og med torsdag i neste uke, men etter dette vet vi ikke om vi kan fortsette denne testingen, sier Sagberg.

Trondheims kommunedirektør Morten Wolden sier de har 430.000 hurtigtester til disposisjon for Trondheim og nabokommunene – og at de forventer økt behov etter hvert.

– Ettersom hurtigtester er en begrenset ressurs, er det ikke anledning til å dele ut gratis hurtigtester for personer uten symptomer, dem som ønsker hurtigtest for beredskap, før arrangementet etc., påpeker han.

I Lillestrøm har de gått over til selvtesting for å unngå køer utenfor testlokalene. Nærkontakter, folk med milde symptomer og folk som er del av et utbrudd kan komme og hente selvtester, eller bestille time for å ta en PCR-test.

– Har dere nok tester?

– Vi har foreløpig nok selvtester. Men lageret vårt tømmes fort, sier Ranjan Chrisanthar, seksjonssjef for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) i Lillestrøm kommune til VG.

Gikk tom

Lørenskog teststasjon forteller Romerikes Blad at de gikk tom for tester forrige uke, men har nå fått påfyll.

– Foreløpig dekker det behovet vårt, sier kommunikasjonsrådgiver i kommunen Ragnhild Aagesen til VG.

Kommunen fikk 40.000 hurtigtester – omtrent halvparten av det de ba om og tilsvarende drøyt én per innbygger.

– Kommer dere til å ha nok i ukene fremover?

– Det tør jeg ikke svare på, fordi det kommer an på de neste leveransene, sier Aagesen.

Assisterende helsedirektør Nakstad mener det ikke er mangel på hurtigtester i dag: