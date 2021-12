SNUR: Regjeringen avviste strømstipend til studentene forrige uke. Nå har de et nytt forslag.

Regjeringen snur: Studenter skal få strøm-støtte

Regjeringen vil gi 3000 kroner i lån til studenter som kan dokumentere strømutgifter. Tidligere i høst har de sagt nei.

Regjeringen vil nå gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån. Av disse blir 1200 kroner gjort om til stipend.

– Vi har sagt over litt tid at vi følger strømprisene tett. Vi er smertelig klar over at de høye prisene også slår inn for mange studenter. Det har de også selv vært klare på. Nå åpner vi for at de som trenger det kan få hjelp, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Derfor snur regjeringen

MDG, Venstre, SV, Rødt og Frp foreslo i november å gi studenter økt støtte, gjennom et «ekstraordinært strømstipend» for fulltidsstudenter den kommende vinteren.

Forslaget ble fremmet i Stortinget 9. november. Det sa ingenting om nøyaktig hvor mye dette strømstipendet skulle være på, men at det skulle være kun stipend, og ikke delvis lån.

Forslaget ble nedstemt, med 30 stemmer for og 65 stemmer mot, blant annet av regjeringspartiene og Høyre.

I forrige uke presenterte opposisjonspartiene Venstre, Høyre og KrF et forslag om 1000 kroner i ekstra strømstipend til studentene. Dette ble den gang avvist av regjeringspartiene og SV.

Snuoperasjonen forklar Borten Moe slik:

– Vi har hele tiden sagt at vi følger strømprisene og situasjonen til studentene nøye. Gitt dagens strømnivå innfører vi nå tiltak spesielt rettet mot studentene, sier Borten Moe.

Prisene på strøm har vært høye gjennom høsten. Det har rammet også mange studenter.

Skal komme raskt

Han opplyser at lånet skal være tilgjengelig gjennom lånekassen raskt og at pengene skal kunne utbetales i januar.

– Det er viktig for oss å komme studentene i møte på en god måte. Vi kommer til å legge frem denne saken for Stortinget med en gang, sier Borten Moe.

Han svarer slik på hvorfor de nå har lagt seg litt over forslaget fra Venstre, Høyre og KrF.

– Vi har lagt oss litt over opposisjonens forslag på stipend og i tillegg øker vi likviditeten til studentene ved å gi mulighet til lån, sier Borten Moe.

Reagerer på forskjellig praksis

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund.

Norsk Studentorganisasjon synes det er pussig at denne gruppen først og fremst må klare seg med lån.

- Hvorfor er det slik at studenter mottar denne hjelpen i hovedsak som lån, mens resten av samfunnet får støtte? Studenter fryser like mye som alle andre. Dette er penger det er sårt behov for, men mer lån er en tung bør å legge på unge menneskers skuldre, sier leder Tuva Todnem Lund.