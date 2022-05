STØTTER RUSLIBERALISERING: Og ble gravid. Da ønsket kommunen å rusteste Hege Grostad, grunnet hennes politiske ytringer som politiet hadde lagret.

Spesialenheten vil ikke etterforske lagring av politiske ytringer

Spesialenheten ønsker ikke å etterforske at politiet lagret Hege Grostads politiske ytringer. Nå klager advokat Elden henleggelsen til Riksadvokaten, og justispolitiker vil se på Spesialenhetens henleggelser.

– En parodi av en etterforskning, sier advokat John Christian Elden om Spesialenhetens avgjørelse om å henlegge anmeldelsen fra Hege Grostad.

– Dette underbygger ikke folks tillit til verken politiet eller etterforskningsorganet, sier han videre til VG.







Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) sier at hun kommer til til å følge opp Spesialenhetens henleggelser.

– Generelt synes jeg henleggelsesprosenten hos Spesialenheten er høy, sier hun til VG.

VIL FØLGE OPP SPESIALENHETEN: - Vi lever ikke i et land hvor politiske ytringer generelt skal registreres og lagres hos politiet. Og heller ikke i et land hvor politi og myndigheter kan begrunne makt- og tvangsbruk med rene antakelser, sier justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til VG.

Ble rustestet på grunn av ytringer

Saken begynte i adventstiden i fjor: Rusdebattant Hege Grostad var gravid, og Eidsvoll kommune besluttet å rusteste Grostad mot sin vilje. Hun ble hentet av politiet og fraktet til legen.

Rustesten var negativ.

Tvangsvedtaket ble gjort på bakgrunn av opplysninger om Grostads ytringer om rus og ruspolitikk på sosiale medier, som politiet hadde lagret.

Det viste seg at politiet hadde lagret Grostads ytringer og aktiviteter på sosiale medier helt siden 2014.

Lagringen av opplysningene ble anmeldt av Grostad, ved advokat Elden. Også Øst politidistrikt oversendte saken til Spesialenheten.

Kontaktet kun Kripos

Nylig henla Spesialenheten saken, etter å ha bedt Kripos om å undersøke saken.

«Kripos ga uttrykk for at de ikke hadde avdekket behandling av personopplysninger i strid med verken politiregisterloven eller tilhørende forskrift», skriver Spesialenheten i henleggelsen.

Advokat Elden reagerer på Spesialenhetens henleggelse.

– Når det eneste etterforskningsskritt Spesialenheten har foretatt, er å spørre anmeldte om de er skyldige, og deretter la seg tilfredsstille av at anmeldte sier nei, blir dette en parodi av etterforskning, skriver Elden i en klage til Riksadvokaten.

PARODISK: Hege Grostads advokat John Christian Elden har klaget henleggelsen inn til Riksadvokaten.

Han står fast på at det var ulovlig av politiet å registrere Grostads ytringer på sosiale medier. Det er ennå ikke kjent i hvilket register ytringene ble lagret.

– Spørsmålet er hvor de står, hvem som har registrert dem når og med hvilken hjemmel – samt hvem som har hentet dem ut og viderebrakt dem til tredjemann med alvorlige uriktige konsekvenser for Grostad og hennes ufødte barn. Kort sagt - hvem som har brutt loven, skriver Elden i klagen til Riksadvokaten.

VG har i flere dager bedt Spesialenheten om en kommentar på Eldens kritikk, uten hell.

Ber om svar

Spesialenheten har ønsket å vite hvilket register som lagret opplysningene om Grostad. Kripos har svart at de ikke har hjemmel til å opplyse om det. Elden synes det er overraskende.

– Det er høyst overraskende at Kripos nekter å svare Spesialenheten på et så sentralt spørsmål, og enda mer overraskende at Spesialenheten er tilfreds uten å ha svaret, sier han til VG.

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) har fulgt saken til Grostad.

– Denne saken har vekket oppsikt. Det ville åpenbart ha vært positivt for tilliten til politiet om vi fikk vite hvordan Grostads politiske ytringer har blitt overvåket og lagret. I tillegg mangler vi en forklaring på hvorfor opplysningene ble videreformidlet til kommunale enheter, som resulterte i bruk av tvangsmidler mot henne, sier Thorsvik til VG.

Kripos bestemte tidligere i år at de selv skulle gå gjennom hvordan politiet registrerer politiske ytringer. Dette arbeidet er ikke ferdig, sier Mari Hersouog Nedberg, leder for personvernsseksjonen på Kripos.

– Vi har bedt alle enheter som har tilgang til registeret om å redegjøre for egne rutiner og praksis for registrering og bruk av kriminaletterretningsregisteret