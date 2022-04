STUDENT-TESTING: Utdeling av selvtester for koronasmitte ved Domus Athletica i Oslo.

Koronakommisjonen: Påfallende gode student-resultater

Følgene av korona-perioden for studentene er «påfallende positive» både i 2020 og 2021, skriver Koronakommisjonen. Det vises til økning i studiepoeng og lav strykprosent. Likevel er kommisjonen spesielt bekymret for studentene.

Av Frank Ertesvåg

Inntrykket av positive resultater skjuler nemlig vesentlige utfordringer for studentene under pandemien, går det frem av rapporten. Denne gangen fokuserer kommisjonen på tiden etter den første smittebølgen.

Gjennomgangen viser at studenter har opplevd gjentatte perioder med fysisk nedstengning, strenge smitteverntiltak og digital undervisning

gjennom koronaperioden.

Begrenset nettverk

I motsetning til elever i videregående skole bor studenter ofte borte fra familiene sine, typisk med begrenset plass (hybel) og ofte på et sted som de nylig har flyttet til. Dermed har de som regel et begrenset sosialt nettverk. Med dette i tankene har flere aktører reist bekymring for studentenes situasjon gjennom pandemien, heter det i rapporten.

Mange semestre amputert

I alt fem semestre har blitt berørt, i større eller mindre grad, av smittetiltak og perioder uten fysisk undervisning. I tillegg ble «fadderuka», som mange opplever som et viktig sosialt startpunkt på studietiden, frarådet høsten 2020, og studentene vil også ha merket tiltak som begrensninger på fritidsaktiviteter og uteliv.

Men tross sterk bekymring for kvaliteten på undervisningen, frafall og eksamensresultater, er de tørre tall om studier, resultater og gjennomføring positive, skriver kommisjonen:

Det er avlagt flere studiepoeng enn noen gang, både totalt og per student. Strykprosenten er historisk lav, og det er ny rekord i antall avlagte doktorgrader. Også første halvår 2021 ble det avlagt et rekordhøyt antall

doktorgrader, og strykprosenten har aldri vært lavere i et vårsemester.

– Færre stryker med hjemme-eksamen

Kommisjonen antyder imidlertid at de lave strykprosentene henger sammen med at eksamen i denne perioden ble gjennomført som hjemmeeksamen, noe som erfaringsmessig gir lavere strykprosent.

Likevel, skriver kommisjonen: «Indikatorene for kvalitet gir med andre ord

ikke stor grunn til bekymring for studentenes læresituasjon, men gir inntrykk av at universitets og høgskolesektoren har klart den store omstillingen som koronatiltakene innebærer, på en god måte.»

Anbefaler mer langsiktige tiltak

I sin anbefaling av tiltak skriver Koronakommisjonen: «De undersøkelsene som er gjort, viser likevel noen urovekkende tendenser. Vi er spesielt

bekymret for sosial og faglig læring blant barn, læring og psykisk helse blant studenter og psykososiale tilbud til personer med tjenestebehov.»

Det pekes på at regjeringens tiltak gjerne har vært i form av

tilskudd for begrensede perioder.

– Dette tyder på at myndighetenes holdning i mange tilfeller har vært å sette inn tiltak for å «komme over kneika». For sårbare grupper, som har stått i «en kneik» i nærmere to år, kan denne tilnærmingen være utilstrekkelig, advarer Egil Matsen og de andre kommisjonsmedlemmene.

Som tiltak anbefales at myndighetene har lav terskel for å sette

inn kompenserende tiltak, og at disse bør være langsiktige og målrettede.