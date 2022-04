Stemmen fra toget

I fjor ble 628 elg

påkjørt av tog. Nå har forskerne testet

ulvehyl og hundebjeff for

å skremme dem bort.

Men metoden som

fungerer aller best,

overrasker alle.

Stemmen

fra toget

Oda Leraan Skjetne

Torfinn Weisser (design)

Publisert: Nå nettopp

De siste to vintrene har et noe uvanlig forskningsprosjekt foregått i Stor-Elvdals skoger.

Mens elgen har stått og ant fred og ingen fare, har høyttalere spydd ut ulike skremmelyder. Videokamera har fanget hver en bevegelse.

Nå er spørsmålet om dette kan redde liv.

For når toget kommer dundrende ned skinnene, kan det ta opptil én kilometer før det klarer å stoppe.

Se elgens respons på lydene

Forskerne har testet dyrenes oppførsel ved attraktive fôringsstasjoner. Når det registreres bevegelse, spilles en utvalgt lyd – og alt filmes.

Her kan du først se reaksjonen på lyden av et togfløyte, så et dundrende tog:

– Vi har testet lyd av toglyd og tuting, og det har liten effekt sammenlignet med andre lyder, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold, som leder Viltvarslingsprosjektet i Norge.

De har også prøvd lyden av en bjeffende elghund, og kolleger har prøvd ulvehyl.

Men nøye analyser viser at ingen av lydene gir samme effekt som menneskestemmer, som litt tørr forskerprat:

– En tørr og litt monoton forskerstemme, at det kan skremme noen, humrer Winsvold.

– Men det gjør det altså. Nå har vi hatt to vintre oppi der og har veldig tydelige resultater på at det har hatt stor effekt. Vi så at den desidert mest skremmende lyden er menneskestemmer, sier Winsvold.

Info Om forskningsprosjektet Samarbeid mellom Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) og EnviroPlanning.

Finansiert av: Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Norske Tog og Interreg Mer om metoden og resultatene kan du finne i rapporten. Vis mer

I begynnelsen av testperioden flyktet så å si alle elgene når de hørte lyden av menneske.

Og selv etter forholdsvis lang tid, så de at over 70 prosent av elgen i snitt forlot fôringsplassen, mot 54 prosent for bjeffende hund.

– Dette betyr at lyden av elghund oppfattes av en stor del av elgen som skremmende, men skaper ikke en like sterkt flyktrespons som når de hører lyden av menneskestemme, skriver forskerne i rapporten.

Lyden av elghunden er mye mer aggressiv:

– Som dere kan høre er den langt hissigere enn menneskestemmene, men på tross av det er det færre reaksjoner på hunden, påpeker Winsvold.

Mål er at dyrene skal oppdage toget tidligere, flykte – og flykte bort fra sporet.

– Det er slik at elgen ikke nødvendigvis reagerer på roping, det kan være de mer lave, nesten snikende lydene som de reagerer på, påpeker Winsvold.

– Et stort problem

Nå skal utstyr monteres på 15–20 lokomotiver på Rørosbanen og Nordlandsbanen. Først skal de se hvordan dyrene reagerer i dag, før lokomotivførerne skal teste skremmeutstyret.

Målet er å tilpasse lydene etter hvilket dyr de vil skremme bort. For i løpet av året blir det mange dyretragedier i sporet:

I fjor ble 2124 påkjørt.

– Det er et stort problem. Vi er fortsatt på test-stadiet, men det er veldig viktig arbeid dette, sier forsker Winsvold.

I Rana har det i år vært Facebook-opprør mot blodbadet langs Nordlandsbanen, i håp om å få på plass flere tiltak. Bane NOR mener at det i dag er få tiltak som virkelig er effektive for å forhindre at tog kjører både elg, hjort og rådyr.

– Dyrepåkjørsler er et stort problem. Vi håper og tror denne teknologien vil være effektiv, sier banedirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

– De mest brukte, som rydding av vegetasjon langs jernbanen og inngjerding av spesielt belastede områder, er svært kostbare, sier Bane Nor. De trekker frem at de også kan ha noen negative konsekvenser for dyrene.

Forskerne skal også sette opp høyttalere med skremmelyder ved tunnel- og viltgjerdeinnganger.

De skal automatisk oppdage om det kommer dyr – for så å skremme dem fra å gå videre inn. For havner elgen inni tunneler eller mellom gjerder, kan det bli som en felle:

– Det er katastrofe, for da kommer den seg ikke bort, sier Winsvold.