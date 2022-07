UNDERSØKELSER: Politiet har siden i går kveld gjort undersøkelser på adressen på Sør-Tromsøya.

Mann (62) drept i Tromsø - sønnen er siktet

Familie og pårørende i sjokk og i dyp sorg, etter at en 26 år gammel mann er siktet for drap på sin far i Tromsø. Politiet har lagt beslag på en kniv, som de antar er brukt til handlingen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen kl 21.17 fredag kveld, og var på stedet åtte minutter senere.

En 62 år gammel mann ble funnet hardt skadd utenfor egen bopel. Det ble gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde og han ble erklært død på stedet av lege, skriver politiet i pressemeldingen.

Siktede er en mann på 26 år, og sønn av avdøde, opplyser politiet

– Det er for tidlig å si noe om motiv, men motivasjon og foranledning vil være en del av etterforskningen, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen til VG.

Hun opplyser at de kun er far og sønn som er registrert bosatt på adressen, og at det kun var de to til stede på adressen da politiet ankom.

– Da patruljen ankom, fant de en hardt skadd person utenfor bopelen. Livet sto ikke til å berge, og han ble erklært død på stedet. Siktede ble raskt tatt kontroll på, sier hun.

Beslag i kniv

Det er planlagt avhør av siktede i løpet av dagen, og det er oppnevnt sakkyndige for å avklare den siktedes psykisk helsetilstand.

Politiet har tatt beslag i en kniv som antas å være benyttet under handlingen.

– Hva er årsaken til at politiet mener at det er denne kniven som er benyttet?

– Det er basert på opplysninger fra vitner og med tanke på påførte skader, sier Ellingsen.

Politiet mener å ha et godt bilde av hendelsesforløpet, forklarer Ellingsen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med to unge kvinner som skal være observert i Thorshaugveien i tidsrommet 1. juli klokken 21.05.

– Har det helt forferdelig

VG har vært i kontakt med Jan Christian Kvanvik, bistandsadvokaten til de etterlatte og den nære familien av avdøde.

– De har det helt forferdelig. De er i sjokk og i dyp sorg.

– De er opptatt av å få vite hva som har skjedd, og ikke minst hvorfor. Det er viktig for dem å få avklart. De fester lit til at etterforskningen vil gi dem svar så raskt som mulig.

Kvanvik sier at han nå jobber med å innhente opplysninger fra politiet.

– Fremfor alt ønsker de ro til å bearbeide sjokket og sorgen de er i, sier han.

BISTAND: Jan Christian Kvanvik er bistandsadvokat til etterlatte og nær familie av den avdøde mannen i 60-årene.

Siktede får helsehjelp

Den siktedes forsvarer, Ken Olav Warth. Han har ennå ikke fått kontakt med sin klient.

– Han har ikke vært inne til avhør, det har ikke vært mulig. Han har fått oppfølging av helsevesenet, og de vil kontakte meg når de vurderer at ting er mer avklart.

– Hva slags type helsehjelp er det han får?

– Det er naturlig å tenke at det dreier seg om hans psykiske helse.

– Jeg skal først ha innledende samtaler med han, før vi tar stilling til om det kan bli avhør i dag.

Forsvareren bekrefter til VG at hans klient og avdøde har bodd på samme adresse, hvor voldshendelsen fant sted.