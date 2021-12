SMITTE: Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet til undersøkelsen i etterkant, fikk 74 prosent påvist coronasmitte og nær 60 prosent med omikronvarianten.

Julebord-smitten: Størst andel ikke-smittede fikk Moderna

En større andel av de som ikke ble smittet på julebordet på Louise var vaksinert med Moderna, sammenlignet med Pfizer, viser en studie. FHI-overlege Sara Watle oppfordrer likevel til å takke ja til den vaksinen man får tilbud om.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med Oslo kommune gjennomført en undersøkelse av utbruddet med omikronvarianten på et julebord på Louise på Aker Brygge i Oslo 26. november.

Foreløpige resultater av undersøkelsen er torsdag publisert i tidsskriftet Eurosurveillance.

Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet i etterkant, fikk 74 prosent påvist coronasmitte og nær 60 prosent med omikronvarianten. Én deltager er smittet med deltavarianten, og analyse av prøvene pågår fremdeles.

– Funnene indikerer at omikronvarianten har stor spredningsevne blant fullvaksinerte voksne i sosiale settinger med tett kontakt innendørs, skriver FHI i en pressemelding.

Blant hovedfunnene er at 98 prosent av tilfellene var fullvaksinerte. Samtidig rapporterte de fleste tilfeller om milde symptomer og ingen er så langt sykehusinnlagt, opplyser FHI.

– Vi vil se videre på det fulle symptombildet når vi får fulgt opp de smittede med ny spørreundersøkelse og videre smitte, sier Elisabeth Henie Madslien, som har ledet arbeidet ved FHI.

UNDERSØKELSER: Elisabeth Henie Madslien (t.h) har ledet arbeidet ved FHIs undersøkelse.

– Moderna kan gi litt bedre beskyttelse

FHI undersøker om type vaksine har spilt en rolle på hvem som ble smittet og syke på julebordet.

Blant de som hadde mottatt to doser med vaksine hadde 41 av 75 fått Pfizer-vaksinen og 17 av 75 hadde fått Modernas vaksine.

Av gruppen som ikke ble smittet hadde 7 av 25 fått Pfizer og 12 av 25 Moderna.

– Generelt gir Moderna-vaksinen et høyere nivå av antistoffer, og vi vet at antistoffer er spesielt viktig for beskyttelse mot smitte, sier FHI-overlege Sara Watle.

– Vi velger jo fra øverste hylle her, og er heldige som har tilgang til to så gode vaksiner. Moderna kan gi litt bedre beskyttelse mot smitte, men også litt mer av de vanlige og forbigående bivirkningene.

FHI-overlege Sara Viksmoen Watle.

Samtidig sier overlegen at de vil trenge data fra befolkningsstudier fra flere land, og med lenger oppfølgingstid, før de kan konkludere.

– Mange ulike faktorer kan ha påvirket sjansen for å bli smittet i det aktuelle utbruddet, så kun ut fra dette kan vi ikke si at det er en forskjell mellom vaksinene. Moderna-vaksinen gir generelt høyere antistoffnivåer, og har i studier vist å gi noe bedre beskyttelse mot infeksjon med deltavarianten enn Pfizer. Om dette også gjelder for omikronvarianten gjenstår å se.

Watle understreker at begge vaksinene er gode alternativer som oppfriskningsdose.

– Det som er viktig nå er at så mange som mulig takker ja til det tilbudet, og til den vaksinen de får tilbud om. Begge vaksinene vil øke beskyttelsen din mot å bli smittet og alvorlig syk med coronaviruset.

FHI-direktør vil ha Moderna

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, mener en Moderna-booster vil gi bedre beskyttelse enn Pfizer.

– Begge vaksinene er gode, men selv vil jeg gjerne ha Moderna som oppfriskningsdose, hvis jeg får velge, sa Stoltenberg til VG onsdag.

De siste månedene har det blitt tydelig at Moderna gir bedre effekt enn Pfizer – blant annet mot deltavarianten. En mulig årsak er at Moderna har en tre ganger så høy dose som Pfizer.

Det er foreløpig ikke konkludert med hvordan forskjellen spiller seg ut mot omikron-varianten, men en boosterdose ser generelt ut til å forbedre beskyttelsen mot den nye varianten.

En ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine har sett på forskjellen mellom Pfizer og Moderna. Der så de at Moderna har en litt bedre effekt mot smitte, innleggelser og dødsfall enn Pfizer på de tidligere variantene.

– Hvorfor tror du Camilla Stoltenberg vil ha Moderna, om de to er like bra?

– Det må du nesten spørre henne om. Det at hun vil ha den, er hennes personlige mening, sier Watle.