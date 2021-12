DYRT: Oslo er den dyreste byen å bo i, viser ny undersøkelse.

Dette er den dyreste studentbyen

Det er 29 prosent dyrere å leie en toroms leilighet i Oslo enn i resten av landet, viser tall fra SSB.

Av Josefine Ytre-Eide Bjaarstad og NTB

Ifølge Norsk studentorganisasjon leier 85 prosent av norske studenter i det private leiemarkedet. Med en årlig studiestøtte fra Lånekassen på 126.000, går mesteparten av dette rett til husleie.

7 av 10 kroner går til leie

Leder i NSO, Tuva Todnem Lund, estimerer at med årets leiepriser går 73 prosent av studiestøtten til å dekke leiekostnader hver måned.

REAGERER: Tuva Todnem Lund er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Hun har tatt utgangspunkt i den nye leiemarkeds­undersøkelsen fra SSB som ble offentliggjort onsdag.

– I tillegg til bolig skal studentene dekke alle andre utgifter, som mat, helse, trening og lignende. En trenger ikke studiepoeng i økonomi for å forstå at dette regnestykket ikke går opp, sier Lund til VG.

Oslo er dyrest

Tallene fra SSB viser også at det er store forskjeller innad i byene over billigst og dyrest.

Prisen for å leie en tomroms i Oslo og Bærum var 12.310 kroner per måned i 2021. Dette er det dyreste området å bo i. Prisene er 29 prosent over landsgjennomsnittet, skriver SSB.

Oslo skiller seg også ut fra de andre storbyene med sin høye andel profesjonelle utleiere. 42 prosent svarer at de leier av en profesjonell utleier i hovedstaden. Til sammenligning er andelen på 29 og 35 prosent i Bergen og Trondheim.

I tillegg viser undersøkelsen at det er, ikke overraskende, billigst å leie bolig på små tettsteder og i spredtbygde strøk.

I Bergen og Trondheim var gjennomsnittsprisen for en toroms bolig på henholdsvis 9510 kroner og 9780 kr i 2021.

Vil øke støtten

– Disse tallene viser oss, nok en gang, at studiestøtten må økes, samtidig som det må bygges flere prisdempende studentboliger gjennom samskipnaden, fortsetter Lund.

Studentminister Ola Borten Moe (Sp) har svart kontant nei på student-krav om høyere studiestøtte denne høsten.

STUDENTMINISTER: Har svart nei på kravet om høyere studiestøtte.

Per i dag er støtten 1,2 G i året (ca. 126.000 kr), mens studentene har krevd 1,5 (160.000 kr).

Ola Borten Moe har svart slik på kravet – og kritikken:

– Vi har lagt inn en økning i studiestøtten til studenter med barn. En av ti studenter har barn, dette er en stor gruppe som vi ønsker å løfte. Når det gjelder den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere. Men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå, sier Borten Moe.