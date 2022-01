KRITISK: Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er kritisk til at målet på 700.000 vaksinedoser ikke ble nådd i utgangen av 2021.

Hoksrud hamrer løs på regjeringen: − Må ta sin del av skylden

Målet om å sette 700.000 vaksinedoser de siste to ukene i 2021 falt i grus. Bård Hoksrud (Frp) mener regjeringen burde latt apotekene sette vaksiner uavhengig av kommunene.

Det skulle ha blitt satt 700.000 doser de siste to ukene i 2021 for å nå målet om at alle over 45 år skal ha fått tilbud om en tredje vaksinedose i midten av januar.

For å nå målet åpnet regjeringen for å sette inn Forsvaret til å bistå i hardt pressede kommuner. Det ble også bestemt at kommuner som ønsket det kunne bruke apotek til vaksinering.

Likevel er tallenes tale klar: Under 300.000 doser ble satt på tiden det skulle ta å sette 700.000. Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener regjeringen ikke har gjort nok for å fremskynde tempoet.

– Når man setter seg et sånt mål, må man også sette inn ressursene for å nå det. Jeg vet at apoteker og veterinærer har sagt at de kan bidra, og den kapasiteten burde ha blitt brukt, sier Hoksrud til VG.

– Regjeringen vil ikke bruke private aktører

Hoksrud mener forlengede tiltak som følge av den manglende vaksinasjonsgraden kan gå ut over sikkerhet og trygghet, særlig for næringsliv og barn og unge.

– Jeg tror mye handler om skylapper og ideologi. Regjeringen vil ikke bruke private aktører i vaksineringen. Der man har fått til å vaksinere i kommunene i én dag, kunne man hatt åpent fra mandag til torsdag. Noen apotek har jo også mulighet til å holde åpent seks dager i uken, sier Hoksrud.

– Mener du at regjeringen bør ha tvangspålagt kommunene å samarbeide med apotekene?

– Jeg er jo Frp-er, og liker aldri ordet «tvang». Men det er ikke tvil om vi hadde fått dette til om regjeringen hadde sagt at «dette må i gang». Hadde kommunene kunne brukt hele kapasiteten med apoteker, veterinærer og andre private aktører, og at det hadde blitt åpnet for at alle apoteker bare kunne starte å vaksinere, kunne også noen av ressursene blitt brukt innenfor andre helsetjenester i kommunene, sier Hoksrud.

Dette sier Espen Nakstad om vaksiner i fremtiden:

– Må ta sin del av skylden

Hoksrud tror mange kommuner kanskje ønsker å stå for vaksinasjonene selv, og at det derfor ikke er så mange som har benyttet seg av muligheten til å bruke apotekene.

– Men målet på 700.000 doser lå som et av kriteriene for når man kan åpne samfunnet igjen, og når man nå er på under 300.000 doser må regjeringen ta sin del av skylden, sier Hoksrud.

– Kan det spille inn at folk ikke har ønsket å vaksinere seg i julen, på grunn av frykt for bivirkninger?

– Jeg skjønner at noen kan være redd for det, men jeg tror ikke det er det som er grunnen til at folk ikke har vaksinert seg i romjulen, og at det handler om åpningstid og kapasitet, svarer Hoksrud.

Må få fart på vaksineringen

Også Tone Trøen (H), som er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, skriver i en e-post til VG at tallene er urovekkende.

– Vi har ikke nådd halvparten av hva som var målet en gang – noe som er langt fra godt nok. Nå er det viktig at man virkelig får fart på vaksineringen av tredje dose ute i kommunene og at folk bestiller vaksinasjon og møter opp til timen sin. Om vi ikke får fortgang på vaksineringen nå, risikerer vi enda flere sykehusinnleggelser, og at de strenge tiltakene må vare lenge, skriver Trøen.

– Håper så mange som mulig tar oppfriskningsdosen

VG har mandag kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for kommentarer, men har så langt ikke fått svar.

Totalt har 59 prosent av de som er 45 år og eldre nå fått dose tre. Dette inkluderer aldersgruppen 65+, hvor 88 prosent har fått en tredje dose, ifølge tall fra FHI.

– Vi håper at så mange som mulig av de over 45 år nå går og tar oppfriskningsdosen. Vi har fortsatt håp om at målet nås, selv om vi ser at vaksinasjonsaktiviteten i julen har vært lavere enn det vi ønsket, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Han sier videre at det frem mot en ny vurdering av coronatiltakene er viktig å følge med på utviklingen i sykehusinnleggelser og tempoet i vaksinering med oppfriskingsdose.