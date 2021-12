Danmarks FHI om omikronspredning: − Det hurtigste vi har sett i hele pandemien

Danmark er et av landene i verden som har klart å påvise flest omikrontilfeller. Avdelingsdirektør i danske FHI, Troels Lillebæk, tror ikke utviklingen er så ulik i Norge.

Verdens øyne er rettet mot Danmark, som er i front på å analysere hvordan omikronvarianten sprer seg i samfunnet.

Danmark utfører om lag 400.000 tester daglig, opplyser avdelingsdirektør i Statens Serum Institut (SSI), Troels Lillebæk. De utgjør omtrent like mange PCR-tester som hurtigtester.

De positive prøvene blir først analysert med en metode som kan påvise hvilken variant som sannsynligvis er i prøven - såkalt screening. Så blir prøven helgenomsekvensert – som bekrefter hvilken variant man er smittet med.

Det er her Danmark ligger langt foran andre land.

Mens Norge analyserer opptil 30 prosent (med begge metodene totalt), ligger danskene tett opp til 100 prosent. I praksis betyr det at danskene har et langt mer nøyaktig bilde av andelen omikrontilfeller i landet.

Vil bli dominerende snart

Tidligere denne uken sa det danske folkehelseinstituttet SSI at omikron kan bli den dominerende varianten i Danmark denne uken.

– Hvor langt unna er dere det scenarioet?

– Vi venter at omikronvarianten vil være dominerende innen en ukes tid. For noen dager siden utgjorde den ti prosent. Det er ikke mer enn 14 dager siden den utgjorde 0,1 prosent, sier Lillebæk.

Han understreker at danske helsemyndigheter ser hurtig tilvekst av omikronvarianten og at det nå kun er et spørsmål om tid før det er den dominerende varianten i Danmark.

– Jeg kjenner til modellberegningene i Norge og vi har gjort noen tilsvarende beregninger i Danmark som også viser en svært høy positivrate hver dag. Uansett om omikron er like «farlig» som delta eller mindre «farlig» enn delta, så er det under alle omstendigheter et problem med et høyt antall daglige positive tilfeller. Noen vil bli innlagt og noen vil alvorlig syke, sier han.

Avdelingsdirektør i SSI Troels Lillebæk.

Sprer seg raskt

For å si noe om spredningsevnen til en variant, kan man for eksempel se på doblingstiden – som sier noe om hvor lang tid det går før antall påviste tilfeller har doblet seg i antall.

– Inntil nylig var doblingstiden annenhver dag. Det er det hurtigste vi har sett i hele pandemien, også hurtigere enn delta, sier Lillebæk.

Men de siste dagene kan det være tegn til at denne veksten har begynt å avta. Lillebæk mener det kan være flere årsaker til dette:

Det kan for eksempel komme av presset på testsystemet, som gjør at de mangler de siste dataene.

Det kan være et press på systemet, som fører til at kun de sykeste blir testet akkurat nå.

Og det kan det være at det faktisk begynner å avta.

– Men jeg vil være litt overrasket hvis det siste er tilfelle. Vi vaksinerer nå mange i Danmark, og det vil selvfølgelig begynne å få effekt, men det vil ta tid før man har effekten av vaksinasjonen. Og det påvirker nok først og fremst risikoen for alvorlig sykdom, og kanskje risikoen for smittespredning når man får den tredje dosen, sier Lillebæk.

Lik utvikling i flere land

– Er det noen grunn til å tro at utviklingen i Norge ikke er lik?

– Det er selvfølgelig vanskelig for meg å vurdere utviklingen i Norge, men ut fra hva jeg leser og ser, er situasjonen noenlunde den samme i Norge som i Danmark, sier Lillebæk.

– Jeg kan i hvert fall si at når vi ser mange omikrontilfeller rapportert i Danmark, så tror jeg det henger sammen med de mange, mange personene vi tester hver dag. Det er jo 400.000 i en befolkning på 5,8 millioner. Det er mange tester hver eneste dag. Vi finner omikrontilfeller fordi vi leter blant alle positive. Du har mange land i Europa hvor man ikke tester mye og da finner man heller ikke tilfellene, sier han.

Han tror at trenden også vil bli tydelig i andre europeiske land innen få uker.

– Det er ikke slik at Danmark er et omikron-sentrum, vi har ikke spesielle koblinger til det sørlige Afrika. Jeg tror at det vi ser er det samme som allerede skjer i andre europeiske land, inkludert Norge, sier Lillebæk.

TESTER MANGE: Danmark har lenge testet store andeler av befolkningen. Her fra en testkø fra april i år. Da sto folk i kø i 1,5 time.

37 innlagt med omikron

De fleste omikronsmittede i Danmark er i de yngre aldersgruppene som deltar mest i samfunnet. Men Lillebæk venter at smitten også vil spre seg til de eldre gruppene.

– Omkring ni av ti omikrontilfeller er villsmitte og ikke reiserelatert. Med villsmitte må vi også vente at smitten sprer seg i flere aldersgrupper, sier han.

Men det er foreløpig vanskelig å svare på om omikron gir mildere sykdom enn deltavarianten, slik det har kommet meldinger om fra Sør-Afrika.

– Det er først om noen dager vi for alvor begynner å se hvordan det påvirker sykehussystemet, sier han.

I snitt går det to uker fra man blir smittet, til man eventuelt vil ha behov for sykehusinnleggelse. Så vil det i snitt ta ytterligere én til to uker før man vil ha behov for intensiv- eller respiratorbehandling.

– Har dere noen omikron-innleggelser å så langt?

– Akkurat nå er 37 personer innlagt, det er det siste tallet jeg har. Men det er litt forsinkelse i rapporteringen. I går hadde vi ingen nye innleggelser med omikron, men igjen, det er forsinkelse i rapporteringen. Vi må dessverre vente at vi vil se flere innleggelser med omikron. I og med at det kommer flere innleggelser, vil vi også finne ut om sykdomsforløpet er alvorlig. Selv om man forsøker å unngå det, vil det også ramme sårbare grupper i samfunnet, sier han.

– Hvor god kontroll har dere nå på omikronvarianten?

– Akkurat nå er vi bekymret for situasjonen. I flere dager har vi sett en fordobling av antall tilfeller hver eneste dag. Og i løpet av en uke vil vi se 10.000 daglige positive tilfeller, der en del er omikron. Det vi ser er at omikron snart vil overta for deltavarianten. Da er vi også bekymret for smittespredning til pleiepersonell, sykehus og ansatte i helsevesenet. Mange vil selvfølgelig teste positivt og det går ut over kapasiteten når mange er hjemme i isolasjon, sier Lillebæk.