VAKSINE-ØNSKE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg: − Vil gjerne ha Moderna som oppfriskningsdose

Direktøren i Folkehelseinstituttet mener en Moderna-booster vil gi bedre beskyttelse enn Pfizer.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Begge vaksinene er gode, men selv vil jeg gjerne ha Moderna som oppfriskningsdose, hvis jeg får velge, sier Camilla Stoltenberg til VG.

– Hvorfor det?

– Det er fordi jeg tenker at det kan øke muligheten for å få god beskyttelse samlet sett.

Stoltenberg har tidligere fått to Pfizer-doser. De siste månedene har det blitt tydelig at Moderna gir bedre effekt enn Pfizer – blant annet mot deltavarianten. En mulig årsak er at Moderna har en tre ganger så høy dose som Pfizer.

En ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine har sett på forskjellen mellom Pfizer og Moderna. Der så de at Moderna har en litt bedre effekt mot smitte, innleggelser og dødsfall enn Pfizer.

Forfatterne bak studien understreker at også Pfizer har god effekt.

Det er uklart hvordan forskjellen spiller seg ut mot omikron-varianten, som vi vet klarer å finte ut vaksinene mer enn andre varianter – selv om beskyttelsen mot alvorlig sykdom ser ut til å være god.

En boosterdose ser ut til å forbedre beskyttelsen mot den nye varianten.

FHI jobber med å finne ut om type vaksine har spilt en rolle på hvem som ble smittet og syke på julebordet der 70 prosent av fullvaksinerte gjester ble smittet og fikk symptomer.

I Norge har de fleste fått Pfizer-vaksinen. Totalt er 7.2 millioner Pfizer-doser satt i Norge, mens det samme tallet for Moderna er 1,7. Blant de som har fått en tredje dose, har 900.000 fått Pfizer mens 112.000 har fått Moderna.

En naturlig infeksjon regnes som «en vaksine», så hvis du har fått corona etter to doser, regnes du som boostervaksinert.

En studie fra Norge tyder på at en blanding mellom ulike vaksiner gir god effekt, muligens fordi kroppen lager flere forskjellige antistoffer som gir en bred beskyttelse.

Hva med de som har fått to Moderna – ville du anbefalt Moderna da også, eller Pfizer?

– Vi har ikke konkrete anbefalinger på hvordan man kan eller bør kombinere vaksiner, men som sagt så tyder studier på at Moderna gir god effekt og at dette kan være spesielt viktig i den eldre del av befolkningen. Og en blanding av to mRNA-vaksiner ser ut til å være trygt.

Info RNA-teknologi Pfizer og Moderna: Begge er mRNA-vaksiner. Ved vaksinasjon vil kroppen lage ufarlige kopier av spikeproteinet til viruset (taggene som stikker ut av coronaviruset) som immunforsvaret kan trene seg på og danne blant annet antistoffer, som sirkulerer rundt i blodet og kan beskytte deg mot å bli syk fra viruset. Vis mer

Begge vaksinene er laget på RNA-teknologien (se faktaboks). Helt konkret har Moderna 100 milligram (mg) RNA-virkestoff i dosen sin, mens Pfizer har 30 mg. Virkestoffet kommer inn i kroppen og får den til å produsere antistoffer som beskytter mot viruset og hindrer det i å få feste i kroppen.

Som boosterdose har Moderna halvert dosen til 50 milligram, mens Pfizer har samme mengde som de to andre.

Virolog Even Fossum ved Oslo Universitetssykehuset har tidligere sagt til VG at en mulig grunn til at Moderna-effekten varer lenger, rett og slett er fordi kroppen har produsert flere antistoffer fordi vaksinen er mer potent: Mer vaksine gir en mer omfattende immunrespons.