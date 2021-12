ANGREPET: Amedia ble utsatt for dataangrep natt til tirsdag. De deler kontor med Nettavisen.

Amedia: Håper å være tilbake med papiraviser torsdag

Natt til tirsdag 28. desember ble flere av Amedias sentrale datasystemer utsatt for et dataangrep, derfor vil ingen få deres papiraviser onsdag. Nå jobbes det på spreng for at det bare blir én avisløs dag.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi håper vi kan levere papiraviser på torsdag. Det er i hvert fall det vi jobber mot, men det er en del ting som skal på plass før vi er der. Vi jobber på spreng for å få til det, sier konserndirektør for teknologi i Amedia, Pål Nedregotten, til VG tirsdag kveld.

Nedregrotten opplyser at selskapet føler de har kontroll på situasjonen tirsdag kveld.

– Vi jobber for å få opp systemene våre i morgen og håper det går bra. Det er litt for tidlig å være tydelig på det, men vi jobber på spreng for å få opp systemene. Ellers så har vi relativt god kontroll på situasjonen, sier han.

Selskapet eier helt eller delvis 80 lokal- og regionaviser samt tilhørende nettaviser, ifølge SNL.

Info Er din avis berørt? Sjekk listen her: Aviser i Amedia: Avisen Agder

Akershus Amtstidende

Arbeidets Rett

Aura Avis

Aust Agder Blad

Avisa Oslo

Avisa Nordland

BodøBy.no

Bergensavisen

Bygdebladet

Bygdeposten

Dalane Tidende

Drammens Tidende

Eidsvoll Ullensaker Blad

Eikerbladet

Enebakk Avis

Finnmark Dagblad

Finnmarken

Finnmarksposten

Firda

Firdaposten

Fredriksstad Blad

Fremover

GD (Lillehammer og Gudbrandsdalen)

Gjengangeren

Gjesdalbuen

Glåmdalen

Hadeland

Halden Arbeiderblad

Hamar Dagblad

Hardanger Folkeblad

Helgelendingen

Haugesunds Avis

Indre Akershus Blad

iAlta

iFinnmark

KirkenesBy

iSandnessjøen

Jarlsberg

Jærbladet

Kragerø Blad Vestmar

Kvinnheringen

Laagendalsposten

Lierposten

Lofotposten

Lofot-Tidende

Lyngdals Avis

Moss Avis

Nettavisen

Nidaros

Nordhordland

Nordlys

TromsøBy.no

Nordstrands Blad

Oppland Arbeiderblad

Toten Idag

Porsgrunns Dagblad

Rakkestad Avis

Rana Blad

Ringerikes Blad

Ringsaker Blad

Rjukan Arbeiderblad

Romerikes Blad

MittJessheim

MittLillestrøm

MittLørenskog

Sandefjords Blad

Sandnesposten

Sarpsborg Arbeiderblad

Smaalenenes Avis

Sogn Avis

Solabladet

SolungAvisa

Strandbuen

Svelviksposten

Telemarksavisa

Telen

Tidens Krav

Tvedestrandsposten

Tønsbergs Blad

Vestviken 24

Varingen

Vestby Avis

Østlandets Blad

Østlands-Posten

Østlendingen

Øyene

Ås Avis Kilde: Amedia Vis mer

Usikkert om noe er på avveie

Ifølge Amedia har de vært utsatt for et eksternt dataangrep.

– Det vi vet er at folk har vært inne og kryptert data i de bakenforliggende systemene våre, sa Nedregotten til DN tirsdag ettermiddag.

I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort etc. er ikke berørt, står det i en pressemelding fra selskapet.

Konserndirektør i Amedia, Pål Nedregotten.

Tirsdag kveld vet de enda ikke hvem som står bak eller om sensitive opplysninger er lekket.

– Vi vet ikke hvem som står bak. Det kan nok ta lang tid før vi evtuellt vet det. Vi har anmeldt forholdet og ellers så blir det en del av etterforskningen til myndighetene, Nedregrotten til VG.

– Har noe informasjon blitt lekket?

– Det er en av de tingene som vi rett og slett ikke vet, og som vi antagelig ikke vil vite på en stund heller. Vi går igjennom loggene nå for å finne ut hva som har skjedd eller hva som eventuelt har gått ut, så det er av de tingene vi jobber for å finne ut, opplyser Nedregrotten.

– Trusselbilde vi alle sammen lever under

Tidligere i desember ble både hotellkjeden Nordic Choice og kjøttgiganten Nortura utsatt for dataangrep. Begge fikk et krav om løsepenger for å få tilbake tilgangen til dataene sine. Amedia har foreløpig ikke fått et slikt krav.

– Vi har ikke fått noen ting enda. Det er nok for tidlig. Det kan ta flere uker før vi får noe sånt. Det kan komme i morgen eller det kan flere uker. Det vet vi ikke, sier Nedregrotten tirsdag kveld.

Direktøren mener dataangrep er noe alle står i, og han er optimistisk for Amadias del.

– Vi er optimistisk og vi kjenner at vi har relativt god kontroll på materien. Dette er generelt en del av det trusselbilde vi alle sammen lever under nå. Denne gangen var det oss, men det er en del av virkeligheten vi alle lever i nå.

Så at vi alle sammen har en hvis grad av sunn paranoia i forhold til hva som skjer der ute. Det tror jeg bare er bra.

Vil ikke spekulere

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hva Amedia skulle være utsatt for. Men vi vet at Ateas eget Hendelseshåndteringsteam har håndtert over fem ganger så mange forsøk på digital utpressing i 2021 som i 2020. Den siste måneden har det vært en oppsving igjen som rammer mange norske virksomheter, sier

leder Ateas Nasjonale IT-sikkerhetssatsing, Thomas Tømmernes til VG.

Tømmernes forklarer at digital utpressing betyr at de kriminelle krypterer ned virksomhetens data og krever løsepenger for å gi informasjonen tilbake til eierne. Ofte truer også de kriminelle offeret om at de vil publisere sensitiv informasjon på nettet for å skade virksomheten ytterligere. Måten det gjøres på er at det vil ligge en lenke i systemet når eier logger på for å sjekke hva som har skjedd, som deretter må trykkes på for å betale beløpet.

Tømmernes sier dette ofte er benyttet ved personopplysninger på avveie på grunn av ringvirkningene dette kan få.

– Personopplysninger på avveie vil også trigge GDPR. Virksomheten må sende inn en selvmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter at hendelsen er oppdaget. Datatilsynet på sin side kan ilegge bøter opp til fire prosent av virksomhetens totale omsetning om deres utredning avdekker at datasikkerheten ikke har vært god nok.

Thomas Tømmernes, leder Ateas Nasjonale IT-sikkerhetssatsing.

Bruker like metoder

Han forklarer at det finnes mange ulike typer dataangrep, men at de alle starter ganske likt.

– Det vi ser er at de aller fleste datakriminelle bruker en relativt lik måte for å komme seg inn i virksomhetens nettverk. Enten det er ved å få en ansatt til å installere en trojansk hest, utnytte en sårbarhet eller dårlig sikrede tjenester som er tilkoblet internett. Og når de er inne, så kartlegger de hvilke verdier de sitter på og hvordan de skal gå frem for å få mest mulig utbytte av tilgangen de har ervervet seg, sier Tømmernes til VG.

Ligner biltyveri

Han sammenligner dataangrep med biltyveri.

– Du kan lett sammenligne det med en biltyv som går og kjenner på dørene til alle de parkerte bilene til han finner en bil som er åpen. Det er først når vedkommende setter seg inn i bilen at tyven finner ut hvilken type bil han har fått tak i og hva denne kan benyttes til, forklarer han.