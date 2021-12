VIRTUELT: Kronprinsfamilien her som avatarer klare for julefeiring i dataspillet Minecraft.

Kronprinsfamilien deltar på julefeiring i Minecraft

De kongelige har takket ja til å være avatarer under en julefeiring i dataspillet Minecraft.

Kronprinsen med familie gjentar suksessen fra tidligere i år, da de var med på 17. mai-tog i samme dataspill. 37.000 nordmenn var med på den digitale 17. mai-feiringen.

Nå er det julefeiringen som står for tur.

– Under feiringen på julaften kommer kronprinsfamilien til å være representert i spillet med Minecraft-avatarer. I løpet av dagen skal de holde en tale, ønske velkommen, og ønske alle som er med god jul, skriver arrangørene i en pressemelding.

Arrangørene er tre menn i 20-årene, som kaller seg for «Skogliv». Ifølge nettsidene deres har de laget Norges største samfunn for Minecraftspillere.

Erlend Pilø, Tobias Laundal og Tarjei Mo Batalden står bak Minecraft-suksessen.

– Vi gjør alt på forhånd. Vi har brukt de siste dagene og ukene på det tekniske, og sørge for at byggingen er på plass, sier Tarjei Mo Batalden til VG.

Facebook-arrangementet deres har foreløpig nådd ut til over 200.000 personer, ifølge ham selv. 1400 personer har sagt at de er interessert i arrangementet.

– Det blir nok ikke like stort som 17. mai-feiringen, sier Batalden.

Kronprinsen holder digital tale

Kronprinsens avatar skal holde en tale klokken 10 gjennom chatten i Minecraft, siden det ikke er mulig å overføre lyd i selve spillet.

– Talen til kronprinsen er skrevet på forhånd, vi har lagt inn den sånn at den kjøres på riktig tidspunkt, sier Batalden.

Talen er skrevet av kongehuset selv.

– Vi synes det er veldig hyggelig og gøy at Kronprinsfamilien ønsker å delta på dette. De virket fornøyde etter å ha vært med på 17. mai-toget vårt i Minecraft tidligere i år, og var positive til å være med nå også. De ser verdien i et digitalt arrangement nå når enda en høytidstid står for dør med høye smittetall, sier han.

Aleksander Lippett Fuglestad (17) har bygget universet sammen med et lag fra andre land.

Bygget av profesjonelle

– Alt er bygget med standard blokker. Det er jo blant annet en 17-åring fra Skien som har vært med på å bygge dette, han har et byggelag som er helt i verdensklasse, en gjeng fra mange land, sier Batalden.

17-åringen heter Aleksander Lippet Fuglestad.

– Hvor lang tid har det tatt?

– Alt er laget av seks personer som har brukt over en måned, og de er proffe. En amatør ville ikke klart det, tror han.

Har laget det omdiskuterte norske juletreet

Skoglivs julefeiring finner sted på Trafalgar Square i London. Der står Minecraft-versjonen av det omtalte norske juletreet.

Granen fra østmarka blir blant annet mobbet på Twitter for å se «shabby» ut. Tradisjonen har likevel siden 1947, som takk for britenes hjelp under andre verdenskrig.

JULEGRAN: Granen er bygget med standard klosser på et avansert nivå.

Treet inne i spillet ser ikke like bart ut som originalen. Så der blir det god stemning, aktiviteter, musikk og juletregang.

– Det er viktig for oss å kunne skape steder hvor man kan møtes og være sammen, selv om pandemien legger begrensninger. Vi håper de som ikke får feiret med dem de vanligvis gjør det med, likevel får anledning til å være med her og feire med mange andre, sier Batalden.

Slik deltar du

Ha Minecraft på mobil, nettbrett eller PC.

Oppdater til nyeste versjon (1.18)

Bruk IP-adresse jul.skogliv.no

Velkommen!

Kilde: Skogliv