Dette bildet ble tatt da Ride.am-sjef Emil Aways (t.h.) snakket med VG om selskapet i fjor. I det siste har han ikke svart hverken på epost eller telefon fra mange oppgitte kunder. Men fredag fikk VG kontakt.

Taxi-tjeneste trakk småbeløp fra kundenes kredittkort

INNENRIKS 2018-12-02

En rekke kunder av Über-konkurrenten Ride.am har opplevd det mange frykter: at noen trekker småbeløp fra kontoen deres. – Svindel, mener DNB.

Publisert: 02.12.18 Oppdatert: 02.12.18

VG kan i dag avsløre at en Uber-konkurrent vi skrev om i november i fjor, Ride.am, i løpet av 2018 begynte å ta betalt fra kundene sine – uten at de ble kjørt.

– Det hele har begynt i august i år. Plutselig ble det trukket beløp på kontoen min med beløp på 95-99 kroner en gang eller to. Så oppdaget jeg at det hadde økt på i september og oktober, der det blir trukket såkalt «member fee» flere dager på rad. Til sammen har nesten 3000 kroner gått ut fra min Visa-konto; selv om jeg i denne perioden ikke har brukt Ride.am en eneste gang, sier en kvinne til VG.

DNB mener kundene er svindlet og har stengt Ride.ams tilgang:

– Disse svindlene er farlige, fordi summene er så små at kundene ofte ikke merker dem. Men samlet kan det bli mye penger for dem som står bak dette, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Leder Emil Aways i Ride.am avviser anklagene:

– «Svindel» blir helt feil ord å benytte i sammenheng med Ride, sier han til VG.

– Det begynte normalt

Kvinnen forteller at hun brukte Ride.am-appen i romjulen i fjor.

– Det var umulig å få tak i vanlig taxi i Oslo. Dette skjedde etter tips fra en bekjent, som hadde begynt å kjøre for selskapet og sa det var helt lovlig. Til sammen kjørte jeg fem turer, alle i 2017, og opplevde aldri å bli trukket unormalt høye beløp.

Kvinnen forteller at hun tok kontakt med banken og har fått beskjed om at de betaler tilbake når kundene blir utsatt for noe slikt.

En mann sier han har fått tilbake 5000 kroner fra banken.

– Det er ikke snakk om mer enn rundt 5000 kroner, som jeg får igjen av banken. Så for min del ordner det seg, men det er irriterende – både fordi at det går an og fordi det har tatt mye av min tid.

Han sier Ride.am har trukket hans kredittkort for daglige summer, uten at han oppdaget det før i forrige måned.

– Det ble kalt «menbership fee», «ride.am» og «weekly access».

– Forandret vilkårene

En tredje forteller til VG at han har opplevd dette:

– Jeg installerte appen i januar og februar og prøvde å bestille noen ganger uten at det endte med noen tur.

– Plutselig fikk jeg brev fra Cresco og så at kredittkortet mitt var belastet i juli, til tross for at jeg aldri hadde bestilt noen tur med dem. (Saken fortsetter under bildet)

To andre forteller samme historie. De oppdaget det etterhvert og fikk pengene dekket av banken, blant annet DnB.

Alle de som har opplevd som har opplevd å få penger trukket fra sin konto , sier de har forsøkt å ta kontakt med Ride.am og lederen Emil Aways uten å få svar.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier de har grepet fatt i saken.

– Vi har fått endel henvendelser fra kunder som oppdaget at det hadde blitt trukket småbeløp fra kontoene sine og at trekket var foretatt av Ride.Am. Slik det ser ut for oss var dette i utgangspunktet en app for bestilling av kjøring, men at selskapet uten kundenes viten eller godkjenning forandret vilkårene, slik at det ble en abonnementsordning, hvor det ble foretatt trekk av småbeløp, sier Westerveld.

– En måte å svindle kundene på

– Det fremsto for oss som ulovlig og en måte å svindle kundene på. Vi satte selskapet derfor på en felles svarteliste som Evry administrerer for bankene; det vil si at vi blokkerer transaksjoner til denne appen automatisk.

– Har dere politianmeldt dette?

– Vi vurderer dette løpende, men har ikke gjort det så langt. Vi håndterer over 3500 slike saker i året.

Avviser anklagene

VG har i lengre tid forsøkt å få sjefen i Ride.am, Emil Aways, i tale. Fredag lyktes det å få kontakt med ham. Han befant seg i utlandet, og svarte via email.

Aways avviser anklagene, og sier det dreier seg om en avgift som trekkes fra kunder som har såkalt aktivt medlemskap.

– På samme måte som andre digitale portaler og tjenester, slik som Netflix, Spotify og andre, er avgiften klart oppført i vilkårene og kan enkelt avsluttes i innstillingene med et par tastetrykk. Avgifter trekkes aldri fra medlemmer som har avsluttet sitt medlemskap.

– Hvis dette også var en abonnementstjeneste; hvorfor ble ikke folk belastet disse småbeløpene fra desember 2017 til mai/juni 2018?

– Det er en tjeneste under utvikling, så prisstrukturen og vilkårene har gjennomgått endringer, slik som er normen for digitale tjenester.

Han bekrefter at de endret vilkårene underveis.

– Det er klart opplyst om at vilkårene kan oppdateres, slik som er normen i digitale tjenester.

– Hvor mye utgjør det dere fikk inn i slike småbeløp?

– Hva som er omsatt for totalt har jeg ikke oversikt over her.

VG har ikke funnet noen pengestrømmer: Selskapet til Aways er registrert i Brønnøysund er et enkeltmannsselskap, hvor det ikke fremkommer noen regnskapstall.

VG spurte søndag Aways om hvilke medlemsfordeler de som er trukket penger har fått – siden selskapet har registrert dem som abonnenter. Han har ikke svart på dette.

Henla anmeldelse

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Gjøsund ved Oslo politidistrikt sier saken er anmeldt av en enkeltperson.

– Vi har fått én anmeldelse. Den er henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet – ettersom den ville gitt en krevende etterforskning med gjennomgang av 78 ulike transaksjoner av småbeløp på til sammen 9111 kroner, i tillegg har fornærmede fått tilbakebetalt denne summen. Men kommer det flere anmeldelser slik at vi kan sette sakene i system eller DNB anmelder, vil det bli tatt nye vurderinger på dette, sier hun.

Visa: Kan få pengene tilbake

Jens Nes, Norges-sjef i Visa, Jens Nes, sier han ikke kjenner denne saken konkret.

– Men dersom du oppdager transaksjoner på ditt Visa-kort du ikke kjenner igjen, kan du få pengene igjen. Det samme gjelder hvis andre bruker ditt Visa-kort, eller du blir utsatt for svindel eller identitetstyveri på nett. Denne beskyttelsen gjelder kun dersom du benytter Visa-delen av kortet ditt og ikke andre betalingsapplikasjoner, som for eksempel BankAxept.