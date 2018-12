BIG SANTA: Det nyeste tilskuddet i Tore Karlsen (73) og samboer Bjørg Andresens (74) samling av juledekor er en over ni meter høy julenisse. Den havnet i hagen deres ved en nær tilfeldighet. Foto: Frode Hansen

Tore har gigantnisse i hagen: – Har brukt 150.000 kr på julepynt

VINTERBRO (VG) I 20 år har Tore Karlsen pyntet utsiden av huset til jul, og i år fikk han tak i julenissen som satte prikken over i-en.

Det er vinter, mørkt og nærmer seg jul.

Kjører du E18 gjennom Follo i desember kan du ikke unngå å legge merke til huset til Tore Karlsen (73) på Vinterbro i Ås.

Da VG trer ut av bilen, er det kaldt, og øynene dras i alle retninger. Husveggen, gårdsplassen og hagen bugner over med julenisser, snømenn og lys i alle farger og størrelser. Utforskerinstinktet tennes.

Omsider faller synet til ro på en smilende huseier som står utenfor, klar for å ta oss imot.

– Velkommen, sier Karlsen i en blå dress som bryter med den ellers røde kleskoden. Han lyser han også – stolt – og kveldslufta virker plutselig ett hakk varmere.

På de 20 årene Karlsen og samboer Bjørg Andresen (74) har pyntet utsiden av huset til jul, har samlingen vokst seg stor. Men den største nissen er ny av året.

Julenissen strekker seg hele ni meter opp mot himmelen og er den største i Karlsens samling.

– Det var veldig moro å få denne store nissen, fordi det hadde jeg ikke trodd jeg skulle få til. Jeg hadde vært og spurt etter en sånn stor en i fjor eller forrige året, men da var det ikke aktuelt å få kjøpt en, forteller han til VG.

Ifølge Karlsen skulle den egentlig stått til pynt utenfor en lokal Europris-butikk, men de fikk ikke lov til å sette den opp.

– Den er så stor at den ville ha sperret hele veien. Så butikksjefen hadde spurt de ansatte om ikke de visste om noen som kunne tenke seg den, og da hadde en ansatt foreslått meg.

Butikksjef på Europris Ås, Else Wassum forteller at Karlsen var den første hun tenkte på da de ikke kunne bruke den.

– Jeg vet jo hvor glad han er i sånt, så da tenkte jeg at det var bedre at den kunne stå hos ham istedenfor å støve ned på lageret mitt, forteller Wassum.

Hun forteller at hun har kjørt forbi huset flere ganger etter at julenissen kom på plass.

– Han har jo den mest spennende hagen i Ås og i hele Follo!

– Latterlig billig

Karlsen forteller at han egentlig ikke hadde tenkt å kjøpe en så stor nisse. Han hadde allerede kjøpt en stor en fra Tromsø noen år tidligere, og det begynte å bli trangt om plassen i hagen. Derfor var han egentlig på utkikk etter en liten nisse.

– Jeg hadde vært på en Europris et sted, men de var utsolgt for nissen jeg så på. Hun som jobbet der sa at de hadde en på butikken i Ås, så jeg stakk innom på vei hjem. Da ble jeg spurt om jeg ville kjøpe den store nissen.

Karlsen forteller at han egentlig ikke hadde tenkt å ta seg råd til nissen, men da han fikk høre hva butikken skulle ha for den, klarte han ikke å si nei.











PYNTESESONG: Pynten blir værende fremme gjennom desember og frem til midten av januar. Karlsen sier det går fint å betale strømregningen ettersom all pynten har LED-lys.

– Jeg har ikke lov til å si hvor mye jeg ga for den, men den var latterlig billig. Så jeg sa ja med en gang.

Helt fullt

Både Både Karlsen og samboer Bjørg Andresen forteller at det hyggeligste med å ha et slikt hus er besøkene som følger med.

– Også har de med seg ungene. Det er hyggelig, sier Bjørg.

De forteller folk kommer fra alle kanter, land og nasjonaliteter, hele tiden, for å se på og ta bilder av huset. Lyset ble tent etter en familiemiddag første søndag i advent, og Karlsen forteller at folk da allerede hadde begynt å komme.

Siden den nye nissen er så stor, ble han dessverre nødt til å ta den ned forrige tirsdag på grunn av kraftig vind. Men da VG møter Karlsen mandag, er den igjen på plass. Han anslår at om lag 300 har vært innom hittil i år.

– Forrige uke sto det plutselig to damer her inne med pelskåpe og lurte på når butikken stengte, humrer Karlsen.

Damene er ikke de eneste som er interessert i å komme innenfor døren. Hvert år pakkes nemlig ut nesten 100 kasser med pynt – og svært mye av innholdet har sin plass et sted inne i huset.

















100 KASSER: Hvert år bruker Tore Karlsen og Bjørg Andresen to uker på å pynte til jul.

To uker med pynting

Selve pyntingen tar to uker. Karlsen forteller at han tar seg fri den siste uken i november for å gjøre seg ferdig. Rundt 30.000 julelys skal henges opp før lysene kan tennes første søndag i advent.

Pynten blir værende fremme gjennom desember og frem til midten av januar. Ettersom alt er LED-lys, er heldigvis ikke strømregningen et problem, forteller Karlsen.

Til sammen anslår han imidlertid at de hittil har brukt cirka 150.000 kroner på julepynt. Det hele startet for 20 år siden da han og samboeren begynte å henge opp noen nisser på husveggen.

– Da fikk jeg litt slibrige kommentarer om at «det er jo plass til litt mer.» Så ble det til at jeg kjøpte litt mer året etter, og slik har det fortsatt.

Nå har det hopet seg opp med så mye pynt at Karlsen så seg nødt til å spørre naboen om hjelp for å få plass til den nye nissen. Karlsen sier han ikke tør å tenke på hvordan han skal toppe det til neste år.

– Da må jeg låne mer plass av naboen! Nå har jeg montert et langt tog på et bord, og har nesten ikke mer plass.