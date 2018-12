FÅR IKKE REISE: Mulla Krekar i Oslo tingrett under et fengslingsmøte i 2016, da på grunn av fare for at han vil unndra seg rettsforfølgelse i Italia. Nå ber han om reisedokumenter for å få lov til å reise og forklare seg i saken. Til høyre advokat Brynjar Meling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mulla Krekar får ikke reisedokumenter for å reise til Italia

INNENRIKS 2018-12-04T21:21:07Z

Mulla Krekar har bedt om reisedokumenter slik at han kan reise til Italia og vitne i terrorsaken mot ham der, men UDI er tause om søknaden.

Publisert: 04.12.18 22:21

Siden oktober har mulla Krekar , eller Najmuddin Faraj Ahmad som han heter, ventet på at UDI skal gi ham reisedokumenter slik at han kan reise for å vitne i terrorrettssaken mot ham i den italienske byen Bolzano, melder TV 2 . Etter planen skal han vitne i retten førstkommende mandag.

– Vi var gitt en frist i begynnelsen av oktober, og den holdt vi oss innenfor. Vi har gjort akkurat det vi skal for å oppfylle kravene, og gjøre det vi kan for at Krekar kan møte i retten i Italia, sier Krekars norske advokat Brynjar Meling.

At Krekar nå har bedt om reisedokumenter, men ikke får dem fra myndighetene er en ny situasjon. Mange i Fremskrittspartiets jublet da utleveringskravet fra Italia kom i 2016, men reagerte med åpenbar skuffelse da dette ble trukket tilbake.

Taushet

Nå som Krekar selv ønsker reise fra Norge, og har bedt om reisedokumenter, er imidlertid justisminister Tor Mikkel Wara taus om saken overfor TV 2. Heller ikke noen i UDI vil kommentere saken.

Rettssaken mot Krekar i Italia er blitt utsatt en rekke ganger, nå sist 9. oktober. Han ble pågrepet i Norge i november 2015 i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Våren 2016 ble han imidlertid løslatt fra fengsel.

I forbindelse med utleveringen ble han på nytt fengslet 24. november 2016, men ble umiddelbart løslatt seks dager senere da italienerne overraskende trakk begjæringen om utlevering. Siden har han vært ikke vært fengslet i saken.

Han er tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppa IS.

Krevde garanti

Norge var nær ved å utlevere ham, da Italia overraskende trakk utleveringsbegjæringen høsten 2016. Krekar bestrider å ha noe med personer i Italia å gjøre, og ifølge Meling finnes det ingen organisasjon som har planer om terror eller andre ønsker, annet enn å bli et lovlig kurdisk, politisk parti.

For to år siden sa Meling at det ikke var aktuelt for Krekar å reise til Italia for å forklare seg i rettssaken med mindre han ble gitt en garanti for at han kunne komme tilbake til Norge etterpå. Om det er stilt et slikt krav nå er ikke kjent.