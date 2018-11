MIDT I SMØRØYET: Her, midt mellom TV-stue og kjøkken, har det ligget dynamitt i det som antageligvis er flere tiår. Heldigvis har det gått bra. Foto: Steffen Yttervik / Privat

Steffen (34) fant dynamitt i veggen mens han pusset opp

INNENRIKS 2018-11-21

Steffen Yttervik var mest redd for å finne asbest mens han arbeidet i det gamle huset. Så dukket det opp sprengstoff i veggen.

Publisert: 21.11.18 22:14 Oppdatert: 21.11.18 22:33

Onsdag kveld var Steffen Yttervik hjemme alene og rastløs etter en runde omgangssyke. Han bestemte seg for å fortsette oppussingen av det gamle huset, og kjøkkenveggen sto for tur.

– Da jeg gjøv løs fikk jeg en liten overraskelse. Inne i veggen fant jeg noen rare kubber. Da jeg så nærmere på det var det helt tydelig at det var sprengstoff, forteller Yttervik til VG.

Kort tid før hadde han saget gjennom veggen, like over der dynamittkubbene lå.

– Du får en lite støkk, ja. Det var ikke så mye annet å gjøre enn å ringe politiet.

Klar beskjed

En politipatrulje kom og tok en titt, og ga beskjed om at sprengstoffet måtte bli liggende til dagen etter.

– Vanligvis ber vi de som finner sånt om å ringe et sivilt firma. Her sendte vi imidlertid en patrulje til stedet, men de fant ingenting som tilsier ytterligere tiltak, så da må profesjonelle ta seg av dette torsdag, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt.

Steffen Yttervik fikk beskjed om å la sprengstoffet være:

– Det skulle være trygt så lenge jeg ikke herja med det. Men jeg fikk klar beskjed om å avslutte oppussingen for i kveld, sier han.

– Gjemt med vilje

Politipatruljen på stedet anslo at dynamitten har ligget der lenge.

Ifølge Store Norske Leksikon ble produsenten, Grubernes Sprænstoffabriker, grunnlagt i 1917, og slått sammen Norsk Sprængstofindustri i 1971. Sprengstoffet er altså sannsynligvis minst 47 år gammelt.

Selve huset er fra 50-tallet, men Steffen Yttervik tror at kjøkkenveggen er nyere, i og med at huset er påbygd siden.

– Det ser helt klart ut som det er gjemt med vilje. I så fall tenkte ikke vedkommende på nestemann som skulle bygge her. Det kunne gått skikkelig galt, sier han.

Skal sove i huset

Mens han har pusset opp et så gammelt hus har Yttervik hatt i bakhodet at det kunne dukke opp litt av hvert.

– Jeg har til og med fått prøver for å se om det er asbest her. Men det har ikke falt meg inn at det kunne være dynamitt. Det er kanskje et råd til andre hobby-oppussere der ute: Vær litt forsiktige!

Samboer og barn er heldigvis hos svigermor, så det blir bare meg i huset i natt.

– Får du sove med sånt liggende?

– Ja, det er det store spørsmålet!