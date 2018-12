BONDELEDER: Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag advarer mot at matvarekjedene tar helt av i sin jakt på førjulskundene. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Julepriskrigen: - Kjedene legger til rette for hamstring av mat

Bondelaget mener førjulspriser på 5 kroner for surkål og 7 kroner for kålrot er umoralsk mot matprodusentene.

Butikkjedene startet mandag for alvor konkurransen om å ha de laveste prisene på den typiske julematen, men foreløpig er det begrenset med dumpingpriser å spore ute i butikkene.

Noen av unntakene er det faste følget til svineribbe og pinnekjøtt; surkål, rødkål og kålrot.

Både hos Extra, Kiwi og Rema 1000 fikk kundene kålrot for mellom 7 og 10 kroner og surkål for en femmer, viser en stikkprøve som VG tok i tre butikker i Oslo sentrum mandag ved lunsjtider.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, synes ikke noe om det.

– Det er like ille som å selge svineribbe til under 20 kroner kiloet. Vi snakker om en pris som er under den kostnaden det medfører for bonden å produsere denne kålroten. Det er også en uetisk prissetting å selge surkål for en femmer, sier Bartnes til VG.

Han merket seg at kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop tidligere mandag sa til VG at det både er uetisk å selge svineribbe til under 20 kroner , samt at det er en grense for hvor mye surkål hver enkelt trenger.

– Derfor burde ikke kjedene legge til rette for hamstring av mat, mener Bartnes.

VG tok noen stikkprøver i de tre matvarekjedene Extra, Kiwi og Rema 1000 mandag formiddag. I tillegg til de nevnte kålvariantene fant vi kanel til 50 øre for en pakke.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, som eier Extra-kjeden, vedgår at det er en balansegang å sette moralsk forsvarlige priser på julevarene – etter at han gikk høyt på banen og advarte mot prisdumping på svineribbe av hensyn til grisebøndene tidligere mandag.

Vanskelig å melde seg ut

– Alle disse produktene er jo laget av noen. Da er det uetisk å dumpe prisen for lavt og mye lavere enn produksjonskostnadene. Samtidig er priskonkurransen så tøff og tilspisset i denne tiden, at det er vanskelig å melde seg ut. Det er så viktig å få inn førjulskundene – at ingen tør å bryte ut, sier Kristiansen åpenhjertig.

Både Rema 1000 og Kiwi solgte begge tynnribbe for 59,90 kroner kiloet mandag, mens Extra ligger en tier lavere.

Klementiner er en annen typisk lavprisvare i førjulstiden. Her lå Kiwi foreløpig lavest med 8,90 kroner for et nett med First Price-klementiner mens du betaler 19,90 kiloen for klementiner for et nett hos Extra.

Her kan du se et knippe priser, slik de var da VG tok en uhøytidelig prissjekk mandag formidddag: (Merk: Det er en feil i tabellen; kålroten hos Kiwi koster kr. 6,90)

Rema 1000 ser ved første øyekast til å operere med to forskjellige priser på de oransje fruktene. Ved frukt-og-grønt-disken i Torggata i Oslo står det store skilt med 22,90 kroner kiloet mens det på det lille grå hyllekant-skiltet rett over klementinene står 21,90. Men når du kommer til kassen, slipper du unna med 20,90 per kilo. Tre priser altså.

Vi har for øvrig ikke kjøpt inn varene denne gangen, bortsett fra klementiner hos Rema, men fotografert prisen som står oppgitt på hyllekanten.

Kålrot kan du få til 6,90 kroner kiloen, både hos Extra og Kiwi mens prisen lå på 8,90 kroner i den Rema-butikken VG sjekket i Oslo mandag.

Tror ikke på dumpingpriser

Varehandelsekspert Odd Gisholt, som driver Institutt for marketing, tror ikke at det blir så store prisavslag på julemat i år som vi har sett eksempler på i tidligere år.

– Jeg tror ikke det. De har jo lært de siste årene, sier han til VG og utdyper:

– Før om årene dreide det seg om ribbe og et par andre ting. I år sprer det seg på flere kategorier og varegrupper. De følger jo hverandre som skygger, men det er litt vanskelig å følge når det er spredt på hundre artikler. Innerst inne vil de helst slippe dette., sier Gisholt.

Samtidig, påpeker han, tør ikke kjedene å la være å følge hvis prisene går ned.

– Egentlig ønsker de å unngå dette, men de tør ikke å unngå å følge hverandre. Men fordi de har lært, sprer de det på flere varer. Da koster det ikke så mye, sier Gisholt og legger til at priskrig på kanel, som nå selges for 50 øre pakken, ikke gjør store utslaget på butikkenes bruttofortjeneste.