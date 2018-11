DRAPSTILTALT: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kone Janne natt til 29. desember i fjor Foto: Privat

Jannes bestevenninne: Hun var krystallklar på at hun ville skilles

HAMAR (VG) Janne Jemtland (36) hadde i lengre tid betrodd seg om at forholdet med ektemannen ble gradvis dårligere. Kun få uker før drapet skal hun ha fortalt dette til nå drapstiltalte Svein Jemtland.

– Hun ville skilles. Hun var helt krystallklar på dette i desember. Hun sa at hun ikke lenger hadde noen følelser for Svein. At hun var ferdig, sier Janne Jemtlands bestevenninne.

Hun var tydelig berørt mens hun forklarte seg i vitneboksen i Hedmarken tingrett mandag.

Venninnen forteller at tobarnsmoren de senere årene hadde snakket om å skilles fra Svein Jemtland, og at ekteskapet dem imellom bare ble gradvis dårligere. Hun forteller at de ofte kunne kjefte og krangle høylytt, det samme har flere vitner som kjenner paret fortalt i retten mandag.

– De brydde seg om hverandre. Men det ble gradvis verre de siste to årene. Første gang hun nevnte skilsmisse til meg var i 2015. Men hun var også klar på at hun ikke ville gi opp, og at hun ønsket å jobbe med å få det til å fungere.

Skal ha følt seg fanget

Ifølge tiltalen skal Svein Jemtland natt til fredag 29. desember i fjor, rundt klokken 02, ha skutt sin kone i pannen med en semi-automatisk Makarov-pistol.

Selv hevdet han i sin forklaring i retten forrige uke at skuddet som kona ble påført, skjedde som følge av en ulykke i et basketak som oppsto dem imellom . Påtalemyndigheten mener derimot at den drapstiltalte 47-åringen skjøt Janne med vilje .

– Hun følte seg fanget og alene. Men de hadde jo bodd sammen lenge og hadde barn sammen, så det var jo ikke noen enkelt avgjørelse for henne, sier venninnen.

Ifølge venninnen fortalte Janne Jemtland at hun var sikker på at hun ville skilles til henne 8. desember i fjor, og at hun også fortalte dette til ektemannen. Tiden i Jemtland-hjemmet skal i ettertid ha vært anspent, beskriver venninnen.

Venninnen sier at Svein Jemtland fremstod som desperat, og at han ba henne om å snakke med kona for å redde ekteskapet.

– Han elsket Janne, og var fortvilet over at det var snakk om skilsmisse.

Bestevenninnen forteller at Janne betrodde seg til henne om forholdet med ektemannen flere ganger de senere årene, blant annet om en episode i høst hvor han skal ha vært veldig sint.

– Svein var veldig sint. Hun hadde tatt med seg ungene så han skulle roe seg ned igjen, sier venninnen.

Så han hadde det vondt

Venninnen snakket med Janne Jemtland siste gang torsdag 28. desember. De to venninnene sendte da meldinger seg imellom.

– Jeg var på jobb. Hun drev og ordnet ting til festen, sendte bildet av håret, sminken og kjolen sin. Fikk inntrykk av at de to var klare for en fest med gode venner, sier venninnen.

Dagen etter fest skal Svein Jemtland ha ringt venninnen og spurt om hun kunne komme.

– Svein var lei seg og bekymret. Du så at han hadde det vondt.

Hun forteller at hun var på besøk i huset hver dag den første uken etter at tobarnsmoren ble savnet.

– Det begynte å gå opp for meg at det kunne være noe galt, men jeg ville ikke tenke på det.

Da Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for drap 12. januar i år, sier venninnen at hun ble sint.

– Jeg var sint. På Svein. Det han gjorde, er uforståelig, sier hun, og legger til at hun også var sint fordi hun mener 47-åringen hadde latt de to sønnene tro at Janne hadde forlatt dem frivillig.

– Han sa hele tiden at «mamma kommer hjem», ga dem hele tiden inntrykk av at hun skulle komme hjem, sier hun.