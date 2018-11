DRAPSFORSØK: Hendelsen skjedde på Jaren-toget som sto ved perrong 16 på Oslo sentralstasjon mandag ettermiddag. Foto: Trond Solberg, VG

Mann (35) siktet for drapsforsøk etter knivstikking på tog

Den 22 år gamle mannen som ble knivstukket på Oslo sentralstasjon mandag ettermiddag er utenfor livsfare, men fortsatt kritisk skadet.

Publisert: 13.11.18 12:02 Oppdatert: 13.11.18 12:45

Det opplyser fungerende seksjonsleder Knut Jensen ved seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til VG. Den fornærmede mannen ble sendt til Ullevål sykehus etter å ha blitt knivstukket på et tog mandag ettermiddag.

En 35 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Hendelsen fant sted på toget som skulle gå til Jaren ved 15.20-tiden mandag.

– Det er ikke tvil om at selve hendelsen fremsto som dramatisk for passasjerene i den angjeldende vognen, sier Jensen om knivstikkingen på toget.

Både siktede og fornærmede er av utenlandsk opprinnelse.

Det er ikke kjent for politiet at de to personene har en relasjon.

Forsvarer Lars Leversen bekrefter at siktede foreløpig ikke er avhørt og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt. Vedkommende blir framstilt varetektsfengsling senere i dag.

Politiet er interesserte i å komme i kontakt med vitner til den aktuelle voldsepisoden. Vitner kan kontakte politiet på telefonnummer 22669600.