STORM: Dette kartet viser hvor det vil blåse mest klokken 22 onsdag kveld. De lyserøde feltene er sterk kuling til liten storm. Foto: Grafikk: StormGeo

Forbereder seg på storm – har bestilt 200 tonn kjetting til «Helge Ingstad»

INNENRIKS 2018-11-26T14:05:35Z

SOTRA (VG) En storm er på vei inn mot kysten og havarerte KNM «Helge Ingstad». Forsvaret har bestilt mer kjetting for å sikre krigsskipet.

I går ettermiddag måtte Forsvaret stoppe dykkerarbeidet rundt KNM «Helge Ingstad» fordi den igjen bevegde på seg. Siden den sank for to uker siden , har frykten stadig vært at skipet skal skli enda lenger ut i fjorden, og dermed bli enda vanskeligere å redde opp.

– Det blir veldig vått på Vestlandet torsdag, fredag og lørdag. Det blir en veldig omlegging i været. Vinden vil kunne gi sterk kuling eller liten storm mot kysten, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til VG.

Det blir altså flere dager med sterk vind denne uken. Sotra Anchor & Chain sier til VG at de nå har fått en ordre på enda mer kjetting. Denne gang på 1500 meter kjetting – som veier hele 200 tonn.

– Skal gi større sikkerhet

Fra før av hadde Forsvaret bestilt 180 tonn kjetting, men selskapet viser altså til at ordren er doblet.

– Torsdag vil det blåse generelt kuling til liten storm til liten storm fra Rogaland til Stad. Det fortsetter med kuling fredagen og gjennom helgen, sier Lillan Bergheim i StormGeo.

– Kjettingen skal være med å gi enda større sikkerhet rundt arbeidet, skriver daglig leder Jan Vindenes i en e-post.

Forsvaret skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at kranlekteren «Rambiz» er på vei til havaristen for å bistå med mer sikring mot været.

– Det skal legges kjettinger rundt fartøyet, og disse kjettingene vil bli festet til land på forsterkede fester, skriver Forsvaret.

Kystvakten forbereder seg på stormen som kommer.

– Vi gjør en vurdering på lensebarrierene vi har ute, om vi tar dem sammen eller lar dem ligge. Vårt fokus er både å sikre det utstyret vi har ute på en god måte og forberede oss på og drive skadebegrensning, sier Johan Marius Ly i Kystverket til VG.

Stormsenter på vei

Godværet som har vært den siste tiden skyldes et uvanlig kraftig høytrykk som har vandret fra øst og vestover i Norskehavet, og nå er på vei østover igjen. Dette har blokkert alle tunge våte lavtrykk fra vest.

Men fra onsdag vil lavtrykkene igjen komme inn fra vest og et stormsenter ser ut til å være på vei. Statsmeteorolog Fagerlid påpeker at det ennå ikke ser så ille ut de vil advare befolkningen med et farevarsel.

– Vi får en del vind onsdag kveld og tidlig torsdag. Men retningen på vinden er slik at vi ikke er bekymret for det i første omgang. Det kan fortsatt endre seg, men vinden kommer fra sørøst og går ut mot havet. Den kraftigste vinden går da ut i havet, sier Fagerlid.