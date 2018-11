MÅ TA KUTT: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, på vei ut av den lukkede høringen om objektsikring i Stortinget i oktober. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Forsvaret må terrorsikre bedre - men får kutt i budsjettet

INNENRIKS 2018-11-22T18:42:56Z

Regjeringen unngår mistillit i Stortinget for manglende terrorsikring, men er samtidig enige med KrF om å kutte 70 millioner på Forsvarsbyggs budsjett neste år.

Publisert: 22.11.18 19:42 Oppdatert: 22.11.18 19:55

Også partiene som nå reiser mistillit mot regjeringen i objektsikring-saken, kutter samtidig i budsjettene.

– Vi tar kritikken fra Stortinget på største alvor. Det er ingen tvil om at vi skulle ha informert Stortinget bedre om situasjonen, om alvorligheten og det store omfanget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

VG snakket med forsvarsministeren etter at Ap og SV klargjorde at de vil fremme mistillit mot regjeringen, mens KrF nøyer seg med sterk kritikk og krav om en erkjennelse av at både sikring og informasjon har vært for dårlig etter Riksrevisjonens rapport.

Tar 70 millioner

Men til tross for den harde kritikken, ble KrF og regjeringspartiene tirsdag kveld enige om å kutte 70 millioner kroner fra Forsvarsbyggs budsjett for å dekke inn KrFs krav om økte utgifter i budsjettavtalen for 2019.

– Så dere erkjenner at kritikken er på sin plass, og kutter budsjettet samtidig?

– Kuttet i Forsvarsbygg er på planlagte nybygg og har ingenting med objektsikring å gjøre. Grunnsikringen og de videre planene er ment å dekkes over driftsbudsjettet til Forsvarsbygg, sier Bakke-Jensen.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) var med på budsjettforhandlingene. Han sier at kuttet kommer som følge av tall fra Forsvarsdepartementet.

– Jeg legger til grunn at dette ikke forsinker terrorsikringen. Problemet er at vi ikke vet hva sikring i Forsvaret koster. Vi venter fortsatt på tallene, sier Grøvan til VG.

Opposisjonen kutter også

Budsjettforslagene til de partiene som nå fremmer mistillit, viser at de også foreslår kutt i Forsvarsbyggs budsjett:

** Ap kutter 25,4 millioner på Forsvarsbyggs driftsbudsjett.

** SV henter 108 millioner kroner i Forsvarsbyggs budsjett for nybygg.

** Sp kutter 84,4 millioner kroner på driften i Forsvarsbygg.