NATTBORDET: Ved siden av sengen på rom 221 sto dette nattbordet. Der lå sovetabletter strødd. Foto: Politiet

Syvbarnsmorens ulike forklaringer: Så hun piller på hotellrommet?

INNENRIKS 2018-11-21T20:32:20Z

KRISTIANSAND (VG) Kan den tiltalte syvbarnsmorens venner og ekskjæreste gi svar på hva skjedde på rom 221 før Øystein Hagel Pedersen (66) døde?

Publisert: 21.11.18 21:32

Den 42 år gamle kvinnen som er tiltalt for to drap vil ikke forklare seg om den svært alvorlige tiltalen. Hun ville heller ikke forklare seg under etterforskning da hun hadde fått siktet-status. Hun nekter straffskyld.

Kvinnen har gjennomgått en rettspsykiatrisk undersøkelse hvor de sakkyndige konkluderte med at hun har flere personlighetsforstyrrelser.

I april 2014, etter at ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen var blitt funnet død på rom 221 på First Hotel i Kristiansand , var hun inne til to vitneavhør. Hun skal ha vært den siste som så ekssamboeren i live.

I samme periode fortalte syvbarnsmoren venner og en ekskjæreste om hva som skulle ha skjedd kvelden 5. april og natt til 6. april 2014.

Pillesporet

Et av de vesentligste sporene i politiets etterforskning har vært å knytte syvbarnsmoren til Stilnoct-tablettene som lå strødd på hotellrommet.

Tiltaltes DNA ble funnet på en ciderboks og en colaflaske. Det ble også funnet DNA fra tiltalte på et av pillebrettene med Stilnoct.

Ifølge tiltalen sørget kvinnen for at ekssamboeren Hagel Pedersen inntok en overdose Stilnoct, før hun deretter skal ha kvalt ham med en pute. Hagel Pedersens dødsårsak antas å være forgiftning med sovemiddelet Stilnoct.

Noe i retning av at hun har drept ekssamboeren, har kvinnen aldri fortalt.

Men hun skal ha fortalt mer detaljert om hva som skal ha skjedd på hotellrommet til venner og ekskjæreste, enn hun gjorde til politiet i vitneavhør.

Det store spørsmålet er om noen av disse forklaringene er i nærheten av noen sannhet.

Forklaringene til politiet

Legen og krimteknikere som kom til First Hotel 6. april så at piller lå strødd på nattbordet som sto ved siden av sengen hvor Hagel Pedersen lå død.

I vitneavhøret, 7. april, sa kvinnen at hun ikke hadde sett noen piller på rom 221.

Kort tid etter i samme avhør sa kvinnen at hun ikke husker om hun hadde sett tabletter.

Samtidig sa hun at Hagel Pedersen hadde med seg noe han kalte «sukkertøy». Dette var sovetabletter eller beroligende, forklarte hun.

I det andre avhøret, 14. april 2014, sa syvbarnsmoren at hun ikke så tabletter, «andre enn de avdøde hadde kjøpt på Sørlandssenteret».

Hun forklarte videre at hun følte seg uvel denne kvelden, og koblet dette til at hun hadde drukket sider.

Ekskjæresten: – Han sov godt

På tirsdag møtte syvbarnsmorens ekskjæreste som vitne i Kristiansand tingrett.

Han forklarte at kvinnen hadde fortalt ham at hun hadde sett piller på gulvet og på sengen på hotellrommet.

Ekskjæresten ble ifølge tiltalen dopet ned tre ganger av syvbarnsmoren. Han skal også ha blitt frastjålet over 150 000 kroner.

Han forklarer at syvbarnsmorgen fortalte ham følgende om kvelden og natten på hotellrommet:

Hun skal ha forlatt hotellrommet etter å ha fått Hagel Pedersen bankkort. Hun skal deretter ha dratt tilbake til hotellrommet.

– Hun fortalte at det så ut som han sov veldig godt. Hun prøvde vel å ta på ham, men han sov så tungt. Eller, hun fikk ikke kontakt med ham, så dermed gikk hun ut igjen, forteller ekskjæresten i retten.

– Tenker du at hun burde agert når hun finner en mann som er helt slapp med masse piller rundt seg, spør aktor Ragnhild Helgesen.

– Ja, hun burde jo ha ringt etter sykebil, sier ekskjæresten.

Venninne: – Hun husket ikke noe

En venninne av syvbarnsmoren har også forklart at syvbarnsmoren har fortalt om at hun så piller på hotellrommet. Tiltalte skal også ha fortalt at Hagel Pedersen hadde kjøpt helsekost.

– Den historien hun forteller til meg er full av hull, sier en av venninnene.

– Hun forteller meg at hun våknet på en trampoline hjemme, med et kvinneblad ved siden av seg og at hun ikke kunne huske hva som hadde skjedd.

En annen venninne forteller at tiltalte var bekymret for å gå i vitneavhør etter hotelldødsfallet. Hun forteller at tiltalte skal ha følt seg uvel kvelden hun var sammen med Hagel Pedersen på hotellet.

– Sa hun noe om hva hun hadde mistanke om, spør aktor.

– Ikke som jeg vet. Jeg sa «du tror ikke at han har puttet noe opp i din drikke?» sier venninnen.

– Hvorfor var hun engstelig da hun skulle inn i avhør, spør aktor.

– Jeg prøvde å trøste henne og si at hun bare skulle gå i det avhøret. At hun ikke hadde gjort noe galt, sier venninnen.