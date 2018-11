BLE IKKE TRODD: Fra kvinnen anmeldte eksmannen i september 2012, tok det over seks år før saken kom for retten. Tingretten kritiserer tidsbruken i saken. Foto: Hallgeir Vågenes

Frikjent for familievold

INNENRIKS 2018-11-28T06:23:17Z

Mannen i 30-årene var tiltalt for omfattende familievold, men ble fullstendig frifunnet i tingretten. Likevel mener retten at han må betale eks-kona og de tre barna sine erstatning på til sammen 175.000 kroner.

I juni i fjor omtalte VG tiltalen mot mannen fra Østlandet, som var tiltalt for flere tilfeller av fysisk og psykisk vold mot sin tidligere kone og deres tre barn.

Mannen var blant annet tiltalt for å ha hatt gjentatte samleier mot kvinnens vilje. Han skal også ha nektet henne å bruke prevensjon, ifølge tiltalen. Av journalen fra sykehuset går det frem at hun hadde 13 aborter i løpet av seks år.

I et intervju med VG i fjor reagerte kvinnen og hennes bistandsadvokat sterkt på at mannen ikke var tiltalt for voldtekt.

– Hvilket vern har kvinner hvis ikke dette er voldtekt, sa hennes bistandsadvokat, Willy S. Pedersen, i et intervju med VG i juni.

Ifølge dommen har kvinnen kun kommet med generelle påstander om vold og daglige voldtekter gjennom mange år.

– Manglende konkretisering sår tvil om og svekker troverdigheten av forklaringen, heter det i dommen.

Retten peker også på at kvinnen har endret forklaring når hun er blitt konfrontert med objektive målbare fakta.

Retten utelukker heller ikke at barnas forklaringer kan ha vært påvirket av moren.

– Før faren ble anmeldt, forelå det ingen opplysninger fra skole, barnehage eller helsestasjon om at barna ikke hadde det bra hjemme, ifølge dommen.

Retten fant det ikke bevist at kvinnen var voldtatt, og peker på at kvinnen i samtale med en psykolog hadde koblet flere spontanaborter til stress rundt en arbeidskonflikt.

– Det store antallet aborter er bekymringsfullt for hennes helse, men ikke noe konkret bevis verken for voldtekter, eller at ektefellen nektet henne å bruke prevensjon.

Tingretten delte seg i spørsmålet om tiltalte skulle idømmes oppreisningserstatning.

Flertallet - som ble utgjort av de to meddommerne - fant det klart sannsynliggjort at mannens opptreden i hjemmet har dannet et mønster der familien har måttet leve under et regime preget av utrygghet og frykt for vold over en periode på flere år.

– Vilkåret for å idømme oppreisning er oppfylt overfor ektefelle og barn, slår retten fast.

Tingrett kommer i dommen med hard kritikk av tidsbruken i saken. Saken ble anmeldt i september 2012, men kom ikke opp for retten før i slutten av oktober i år.

Retten mener en saksbehandlingstid på over seks år i en slik sak er graverende og i strid med mannens grunnleggende rettigheter som er nedfelt i Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om at man skal få saken sin behandlet innen rimelig tid.

Aktor i saken, politiadvokat Qasim Bhatti, sier til VG at det er statsadvokaten som skal ta stilling til ankespørsmålet. Ut over det vil han ikke kommentere dommen.

Mannens forsvarer, advokat Unni Fries, mener at det ikke burde vært tatt ut tiltale for noe i denne saken.

– Vår klient har opplevd at politiet har vært helt ukritiske til de påstått fornærmedes anklager, og at det er han selv som har måttet sørge for å bevise at han er uskyldig. Å føre bevis for uskyld skal ikke være nødvendig for en tiltalt, men i slike saker oppleves det ofte slik fra tiltaltes side.

– Slike anklager som dette skaper sterke følelser og det kreves derfor en grundig og kritisk gjennomgang av sakens opplysninger, og en aktiv etterforskning fra politiet for også å undersøke forhold som kan bekrefte tiltaltes forklaring. Dessverre er ikke politiet alltid så objektive som de burde ha vært i slik saker.

– Hvordan reagerer din klient på at han er dømt til å betale i alt 175.000 kroner i oppreisningserstatning?

– Han mener de to dommerne som bestemte at han skulle betale oppreisning har tatt feil, særlig fordi det er ført bevis i retten for at en rekke påstander fra alle de påstått fornærmede er usanne. Denne delen av dommen vil bli anket.

– Hva tenker du om at det tok seks år fra anmeldelsen mot din klient ble levert, til saken kom for retten?

– Det er et alvorlig brudd på hans rett til få saken prøvet innen rimelig tid og det har vært svært tungt for min klient å vente så lenge før han ble hørt. Det kommer både av langsom saksbehandling og av at politiet har brukt mye tid på saker som de tidlig burde ha forstått var grunnløse anklager.

Kvinnens bistandsadvokat, Willy S. Pedersen, sier til VG at han ikke har noen kommentarer til dommen.