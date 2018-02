1 av 3 KAOS: Snøværet skaper trøbbel for flere bilister i Agder tirsdag. Jens Holm

Politiet advarer om vanskelige kjøreforhold i Agder: – La bilen stå!

Publisert: 27.02.18 16:40 Oppdatert: 27.02.18 19:06

INNENRIKS 2018-02-27T15:40:56Z

Syv trafikkulykker på kort tid gjør at politiet ber deg tenke deg om før du tar bilen ut i ettermiddag.

– Det er glatt på veiene og dårlig sikt. Med mindre du absolutt må, la vær å kjøre bil, er operasjonsleder Ole Bjørn Kleivanes oppfordring til folk i Agder tirsdag.

Det verste området er mellom Arendal og Grimstad, men politiet har ifølge Kleivane fått meldinger i området Kristiansand-Arendal.

– Det er mest trykk i området Arendal-Grimstad, og vest for Kristiansand har vi foreløpig ikke fått meldinger om noe, sier han.

Han forteller også at flere er kjørt til sykehus for sjekk, men at politiet foreløpig ikke har fått meldinger om noen alvorlige skader.

Mellom klokken 15.28 og 17.25 fikk politiet meldinger om syv trafikkulykker og trafikkuhell på E18 fra Lillesand til Arendal. 20 kjøretøy har vært involvert, og syv personer har blitt sendt til sykehus, det skriver politiet på Twitter . Skadeomfanget på de syv er ukjent.