VGs dekning av Giske-videoen

VG

Publisert: 27.02.19 18:08







Torsdag 21. februar publiserte VG en artikkel som omhandlet en video av Trond Giske . Det seks sekunder korte klippet viste at Ap-politikeren danset med en kvinne. Hendelsen fant sted før klokken 0200 natt til søndag 17. februar.

Den siste uken har VG fått kritikk for artikkelen. Noen mener det var galt å omtale videoen i det hele tatt. Det er vi ikke enige i. Etter vårt syn har hendelsen offentlig interesse. Det var riktig å omtale saken. Likevel er det grunn til å ta selvkritikk.

Problemet med VGs artikkel var at den ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren. I den videre dekningen har det kommet frem at kvinnen som opptrer på filmen opplevde kontakten med Giske som uproblematisk. Det er også et faktum at det var hun og venninnen som filmet som først tok kontakt med Ap-politikeren. Disse opplysningene var viktige for å danne seg et helhetsbilde av situasjonen.

Hendelsen i baren skjedde mens det pågikk en debatt om Giske igjen burde få tillitsverv i Arbeiderpartiet. Det var det delte meninger om. Et argument for at Giske igjen kunne få verv, var at han hadde lært av sine feil. Videoen var relevant i denne diskusjonen. Mens noen mente hendelsen i baren ikke påvirket deres tillit til Giske, opplevde andre at han igjen hadde vist et eksempel på dårlig dømmekraft, uavhengig av hvordan kvinnen hadde opplevd situasjonen. Det etterlatte inntrykk av VGs første artikkel var imidlertid at kvinnen hadde vært utsatt for et overtramp.

VG beklager.